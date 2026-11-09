Elmos Semiconductor: 9,15 % Kurssprung im starken Chipsektor

Der heutige Anstieg bei Elmos Semiconductor konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -15,54 % nicht vollständig ausgleichen.

Chipaktien ziehen auf breiter Front an: Neben Elmos Semiconductor verbuchen auch ON Semiconductor, Infineon Technologies und Analog Devices kräftige Kursgewinne. Ein unternehmensspezifischer Auslöser ist bei Elmos zunächst nicht erkennbar. Trotz des heutigen Kurssprungs bleibt auf Monatssicht ein Minus von 15,54 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht steht bei der Elmos Semiconductor Aktie damit ein Gewinn von +3,26 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,54 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Elmos Semiconductor auf +27,22 %.

Während Elmos Semiconductor heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,79 %.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,64 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +7,20 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +5,55 %. ON Semiconductor legt um +8,71 % zu NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +3,64 %.

Elmos Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,26 % 1 Monat -15,54 % 3 Monate -15,54 % 1 Jahr +35,01 %

Stand: 09.11.2026, 20:00 Uhr

Die Aktie von Elmos Semiconductor erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 16,75 %. Über 5 Jahre lag sie bei 20,66 %, über 10 Jahre bei 23,26 %.

Nach zwei Verlusttagen hat sich der Dax am Montag klar erholt. Im Einklang mit den ebenfalls starken US-Börsen baute der deutsche Leitindex sein Plus aus und schloss 1,73 Prozent höher mit 26.267,19 Punkten. Damit schaffte er es wieder über die …

Grüne Vorzeichen an den Börsen: Der DAX führt die Indexgewinne an, während Coherent mit einem Kurssprung von über 17 Prozent herausragt. Doch nicht alle Aktien profitieren.

Top- und Flop-Aktien am 09.11.2026 im TecDAX.

Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor entwickelt und vertreibt Mixed-Signal-Chips vor allem für Autos. Zum Portfolio zählen Ultraschall-Sensorik, LED-Treiber und Motorsteuerungen. Bei Chips für Ultraschall-Parkassistenz zählt Elmos zu den führenden Anbietern. Wettbewerber sind Infineon, NXP, STMicroelectronics und Texas Instruments. Differenzierungsmerkmale: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische ASICs und langjähriges Know-how bei der Verbindung analoger und digitaler Funktionen.

Es gibt 17 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,14 Mrd.EUR € wert.

Elmos Semiconductor Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Elmos Semiconductor Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Elmos Semiconductor Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.