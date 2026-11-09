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    Kräftige Erholung - Nvidia-Aktien knicken ein

    Aktien New York

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    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen steigen deutlich nach sinkendem Ölpreis
    • Nasdaq profitiert von kräftigen Halbleitergewinnen
    • Nvidia fällt wegen Sorge um Führungskrise
    Aktien New York - Kräftige Erholung - Nvidia-Aktien knicken ein
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat es zum Wochenauftakt deutliche Kursgewinne gegeben. Die Aktien legten am Montag auf breiter Front zu, angetrieben auch vom Ölpreisrückgang, nachdem US-Präsident Donald Trump neue großangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet hatte. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI rutschte zeitweise auf das niedrigste Niveau seit Anfang September. Gesucht waren zuvorderst Aktien aus der Halbleiterbranche.

    Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 2,2 Prozent auf 52.407 Punkte und machte einen Teil der jüngsten herben Verluste wett.

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    Die Papiere von Nvidia litten unter der Sorge vor einer Führungskrise beim Chip-Giganten. Um gut fünf Prozent ging es für die Aktien abwärts. Konzernchef Jensen Huang steht wegen einer Affäre mit einer Frau unter Druck, bei der es sich laut Medienberichten um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll. China wies die Vorwürfe zurück.

    Die Experten von Index-Radar sehen in einem möglichen Rücktritt Jensen Huangs ein erhebliches Risiko. Huang habe Nvidia geprägt wie kaum ein anderer Vorstandschef sein Unternehmen. Er gelte als eine der Schlüsselfiguren des KI-Booms.

    Der technologielastige Nasdaq 100 stieg unbeirrt von dieser Affäre um 3,3 Prozent auf 27.871 Zähler und setzte damit die Erholung vom Freitag fort. Der marktbreite S&P 500 rückte um 2,4 Prozent vor auf 7.554 Punkte.

    Rückenwind gaben dem Nasdaq-Index vor allem die Aktien der Halbleiterbranche. Die Gewinne von Applied Materials , Seagate Technology , Micron Technology und AMD reichten von 5,6 bis zu 13 Prozent.

    Strategen der Citigroup sind bei US-Aktien und dem globalen Technologiesektor dennoch erst einmal vorsichtiger geworden. Die Experten der US-Bank bleiben zwar konstruktiv gestimmt für KI-Werte. Für eine Rückkehr zum "Overweight"-Votum wollen sie aber erst einmal abwarten, bis Positionen bereinigt sind und die Stimmung sich stabilisiert. In der Zwischenzeit sehen sie Potenzial in europäischen Aktien außerhalb Großbritanniens.

    Laut Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker E-Toro bleibt Anlegern vor den am Dienstag erwarteten Inflationsdaten aus den USA ohnehin kaum Zeit zum Durchatmen - auch im Hinblick auf eine mögliche US-Leitzinserhöhung im Dezember, die noch nicht vollständig eingepreist sei. "Diese Woche könnte sich entscheiden, ob der Markt nach der monatelangen Wahlunsicherheit noch Kraft für eine Jahresendrally hat", so der Experte./bek

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,36 % und einem Kurs von 452,8 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 20:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +88,96 %/+151,95 % bedeutet.





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