Kräftige Erholung - Nvidia-Aktien knicken ein
Aktien New York
- US-Börsen steigen deutlich nach sinkendem Ölpreis
- Nasdaq profitiert von kräftigen Halbleitergewinnen
- Nvidia fällt wegen Sorge um Führungskrise
NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat es zum Wochenauftakt deutliche Kursgewinne gegeben. Die Aktien legten am Montag auf breiter Front zu, angetrieben auch vom Ölpreisrückgang, nachdem US-Präsident Donald Trump neue großangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet hatte. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI rutschte zeitweise auf das niedrigste Niveau seit Anfang September. Gesucht waren zuvorderst Aktien aus der Halbleiterbranche.
Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 2,2 Prozent auf 52.407 Punkte und machte einen Teil der jüngsten herben Verluste wett.
Die Papiere von Nvidia litten unter der Sorge vor einer Führungskrise beim Chip-Giganten. Um gut fünf Prozent ging es für die Aktien abwärts. Konzernchef Jensen Huang steht wegen einer Affäre mit einer Frau unter Druck, bei der es sich laut Medienberichten um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll. China wies die Vorwürfe zurück.
Die Experten von Index-Radar sehen in einem möglichen Rücktritt Jensen Huangs ein erhebliches Risiko. Huang habe Nvidia geprägt wie kaum ein anderer Vorstandschef sein Unternehmen. Er gelte als eine der Schlüsselfiguren des KI-Booms.
Der technologielastige Nasdaq 100 stieg unbeirrt von dieser Affäre um 3,3 Prozent auf 27.871 Zähler und setzte damit die Erholung vom Freitag fort. Der marktbreite S&P 500 rückte um 2,4 Prozent vor auf 7.554 Punkte.
Rückenwind gaben dem Nasdaq-Index vor allem die Aktien der Halbleiterbranche. Die Gewinne von Applied Materials , Seagate Technology , Micron Technology und AMD reichten von 5,6 bis zu 13 Prozent.
Strategen der Citigroup sind bei US-Aktien und dem globalen Technologiesektor dennoch erst einmal vorsichtiger geworden. Die Experten der US-Bank bleiben zwar konstruktiv gestimmt für KI-Werte. Für eine Rückkehr zum "Overweight"-Votum wollen sie aber erst einmal abwarten, bis Positionen bereinigt sind und die Stimmung sich stabilisiert. In der Zwischenzeit sehen sie Potenzial in europäischen Aktien außerhalb Großbritanniens.
Laut Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker E-Toro bleibt Anlegern vor den am Dienstag erwarteten Inflationsdaten aus den USA ohnehin kaum Zeit zum Durchatmen - auch im Hinblick auf eine mögliche US-Leitzinserhöhung im Dezember, die noch nicht vollständig eingepreist sei. "Diese Woche könnte sich entscheiden, ob der Markt nach der monatelangen Wahlunsicherheit noch Kraft für eine Jahresendrally hat", so der Experte./bek
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,36 % und einem Kurs von 452,8 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 20:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +88,96 %/+151,95 % bedeutet.
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Update Herbst 2026
Grüße
LRS
Dividendenstatistik Oktober 2026 im Gesamtjahr 14,3% über Vorjahr – im Oktober 18,4%
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/za.png African Rainbow M.
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Ares Capital
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Bangkok Life
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Best Buy
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Capital Soutwest
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Coca Cola
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Devon
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Eastman
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Gilead
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Illinois Tool Works
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Iron Mountain
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Kimberly & Clark
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Krung Thai Bank@Rastelly: da ist sie :)
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png LTC
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Main Street
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Medical Properties
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png NZX
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png Port of Tauranga
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png PTT
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Republic Service
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png Seeka
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Smith & Wesson
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Thanachart C.
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Vici
Die Krung Thai Bank hat dieses Jahr im Oktober bezahlt – zwei Monate früher als letztes Jahr. Deshalb das deutliche plus ggü. dem Vorjahr. Der Betrag wird mir im Dezember fehlen. Die kleineren Käufe und Dividenden werden das nicht auffangen.
@Timburg: stimmt. Aber die thail. Börse hatte auch einiges nachzuholen. Gefühlt war zwischen 2019 und 2025 stillstand. Und wenn Rastelly und Du im Januar den Markt vor Ort analysiert, bin ich mehr als neidisch – du musst auf jeden Fall Bilder teilen :)
Aktiendepot – Update Oktober 2026
Der „goldene Oktober“ ist nun auch schon wieder Geschichte. Nachfolgend hiermit mein Oktober-Update, wo ich auswerte, ob es auch in meinem Depot so vielversprechend zuging:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten 10 Monate nach den letzten Zahlungseingängen für Oktober:
Hinweis: Der aufgeführte Betrag von Intel ist nach Verkauf aus der Gesamtsumme des investierten Kapitals bereits herausgerechnet!
Zukäufe/Verkäufe 2026
Auch zum Monatsbeginn Oktober gab es direkt wieder ein weiterer Zukauf, aber wie (fast) immer keine Verkäufe (einzige Ausnahme bisher war der Verkauf von Intel).
Zum 01.10.26 wanderten hierbei 30 Novo Nordisk-Aktien in meinen Aktienbestand zum Preis von je 33,33 € bzw. einem Gesamtpreis in Höhe von 1.007,30 € (inkl. 7,40 € Ordergebühren):
Bis auf Pernod Ricard, welche einen minimalen Kursrückgang gegenüber dem Vormonatsvergleich aufweisen, konnten alle weiteren Nachkäufe des laufenden Jahres ihre Kurswerte erfreulicherweise gegenüber der letzten Auswertung hochschrauben.
Neue Rekordstände auf allen Ebenen
Auch wenn der ein oder andere mein Aktiendepot eher belächelt und meine monatlichen Updates „unterhaltsam“ findet, bin ich mit meiner persönlichen Entwicklung im Depot sehr zufrieden. Pünktlich zum Monatsabschluss wurde zudem nochmals ein neues Rekordhoch erreicht:
Das Aktiendepot ist zudem ja auch nur ein Teilbereich meines bzw. unseres Gesamtvermögens. Hier stehen auch alle weiteren Parameter auf Rekordstand (= Gesamtvermögen auf Grundlage des investierten Kapitals; Gesamtvermögen nach Auswertung der tatsächlichen Depotstände und natürlich der gesamten Dividenden- und Ausschüttungserträge – egal ob auf Monats- oder Jahresbasis). Das Gesamtvermögen wächst außerdem in Rekordgeschwindigkeit. Hier macht sich mehr und mehr der Zinses-Zins-Effekt bemerkbar (u.a. auch, dass es wieder „gute“ Zinsen auf Tages- und Festgeld bzw. meine Sparbriefe gibt – hier hatte ich bei meiner Erstellung meines Mission-Börsenmillionär-Plans vor 5 Jahren keinerlei Zinsen mit einkalkuliert).
Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 3.719,89 € / 4.300 € (= 86,51 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 3,92 % / 5 % (= 78,4 %)
Das Depot hält weiterhin den Kurs und die Zielerreichungen liegen alle im Soll!
Bis zu den nächsten Depotupdates weiterhin allen viel Erfolg!