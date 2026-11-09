DER GRÖSSTE ALLER ZEITEN

MAILAND, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Die 83. Ausgabe der EICMA – der Internationalen Zweiradausstellung – wurde offiziell auf der Fiera Milano Rho in Anwesenheit des stellvertretenden Ministerpräsidenten und Ministers für Infrastruktur und Verkehr, Matteo Salvini, eröffnet. Die Veranstaltung lief bis Sonntag, den 8. November.

Die Internationale Zweiradausstellung wurde in der Fiera Milano Rho in Anwesenheit von Vizepremierminister Matteo Salvini eröffnet. Zehn Hallen, 765 Aussteller und 2.142 Marken aus 52 Ländern. Der 3. und 4. November waren dem Geschäft gewidmet, im Vorfeld der öffentlichen Eröffnung vom 5. bis 8. November.

Mit 765 Ausstellern, 2.142 Marken aus 52 Ländern und 300.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche erreicht die EICMA einen neuen Meilenstein in ihrer Geschichte, die 1914 begann. Zum ersten Mal seit dem Umzug in das Rho-Messeviertel belegt die Veranstaltung zehn Hallen, eine mehr als im Jahr 2025, was sie zur größten Ausgabe macht, die jemals an diesem Ort stattgefunden hat.

An der Eröffnungszeremonie nahmen Minister Salvini sowie Paolo Magri, CEO von EICMA S.p.A., teil; Pietro Meda, Vorsitzender von EICMA S.p.A.; Mariano Roman, Vorsitzender der Confindustria ANCMA; Giovanni Bozzetti, Vorsitzender der Fondazione Fiera Milano; Matteo Zoppas, Präsident von ICE – Italian Trade Agency; Giuseppe Sala, Bürgermeister von Mailand; und Attilio Fontana, Präsident der Region Lombardei.

Die ersten beiden Tage, der 3. und 4. November, waren der Presse und den Branchenexperten gewidmet. Es wurden Tausende von Journalisten und Zehntausende von Fachbesuchern aus aller Welt erwartet. Produktneuheiten, internationale Premieren, Geschäftstreffen und Networking-Möglichkeiten stehen im Mittelpunkt dieser beiden Tage und bestätigen die Rolle der EICMA als globale Plattform für die Branche.

„Seit 2021 haben wir die Anzahl der Säle verdoppelt, von fünf auf zehn. Dieses Wachstum spiegelt die Entscheidung der Unternehmen wider, weiterhin in die EICMA und in den Wert von persönlichen Treffen zu investieren, "sagt Paolo Magri, CEO der EICMA. „Die beiden B2B-Tage stehen im Mittelpunkt dieser Tätigkeit. Sie bringen Unternehmen mit einem globalen Publikum in Kontakt und schaffen Geschäftsmöglichkeiten sowie Zugang zu neuen Märkten".

Die internationale Reichweite der Messe wird durch 74% der Marken aus dem Ausland bestätigt, während 30% der direkten Aussteller zum ersten Mal an der EICMA teilnehmen oder dorthin zurückkehren.

„Eine ganze Branche versammelt sich um die EICMA: Unternehmen präsentieren ihre neuesten Innovationen, Fachleute reisen um die ganze Welt, um sich zu treffen, und Enthusiasten planen ihre Besuche", sagt Pietro Meda, Vorsitzender der EICMA. „Unsere Verantwortung besteht darin, diese Aufmerksamkeit in Wertschöpfung für die gesamte Lieferkette umzuwandeln, von großen Herstellern bis hin zu Start-ups, und gleichzeitig Chancen für Mailand und die Region Lombardei zu schaffen".

Vom 5. bis 8. November öffnete die EICMA ihre Pforten für die breite Öffentlichkeit und bot die neuesten Produkte, Technologien und Zubehörteile sowie Wettbewerbe, Shows, Probefahrten und besondere Erlebnisse. Zu den Höhepunkten zählten die FreiluftarenaMotoLive, Aktivitäten rund um das Thema urbane Mobilität und eine Ausstellung zur Geschichte der MotoGP.

„Immer das erste Mal. Jedes Jahr eine neue Entdeckung" ist die Botschaft dieser Ausgabe und unterstreicht die Fähigkeit der EICMA, die Zukunft der Zweiradindustrie vorherzusehen und die Innovationen und Trends aufzuzeigen, die die kommenden Saisons prägen werden.

Die EICMA war vom 5. bis 8. November von 9:30 Uhr bis 18:30 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Informationen und Tickets: www.eicma.it.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-83-ausgabe-der-eicma-wurde-offiziell-eroffnet-der-grosste-aller-zeiten-302933717.html