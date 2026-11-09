im Lissaboner Pensão Amor

LISBON, Portugal, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Ein Abend in der Pensão Amor kann mit einem Cocktail beginnen, mit dem Besuch einer Burlesque-Show und dem Aufenthalt in der Madam's Lodge enden. Das Cais do Sodré, das im November sein 15-jähriges Bestehen feiert, lädt Reisende ein, das bohemische Lissabon bei einem Kurzurlaub zu entdecken – mit Cabaret-Lounges, Musik und Geschichten aus dem ehemaligen Hafenviertel.

Der Veranstaltungsort Cais do Sodré, der Lissabons Bohème-Vergangenheit in einen Ort für Kunst, Nachtleben und Boutique-Unterkünfte verwandelt hat, feiert sein 15-jähriges Bestehen. Entdecken Sie, was Pensão Amor zu einem Ort der Kunst, der Freiheit und des Vergnügens macht.

Die Pensão Amor wurde 2011 zwischen der Rua do Alecrim und der Rua Nova do Carvalho, bekannt als Rosa Straße, eröffnet und war eines der Projekte, die zur Stadterneuerung von Cais do Sodré beitrugen. Heute ist das Viertel ein kosmopolitischer Treffpunkt für Einheimische und Besucher aus aller Welt.

Wo Lissabons bohemische Vergangenheit weiterlebt

Das Gebäude wurde nach dem Erdbeben von 1755, das Lissabon verwüstete, errichtet und beherbergte einst Pensionen und Orte für diskrete Begegnungen, an denen Seeleute, Diplomaten, Spione und Reisende aus aller Welt vorbeikamen. Die Umwandlung in Pensão Amor bewahrte Bezüge zur Vergangenheit, von der Dekoration bis hin zu den Namen und Figuren, die im gesamten Gebäude zu finden sind.

Bei der Eröffnung im Jahr 2011 wurden die ehemaligen Schlafzimmer zu Räumlichkeiten für Künstler und Kreativunternehmen, während in den Salons Aufführungen, Ausstellungen und Partys stattfanden. Diese Kombination aus Gebäudesanierung, künstlerischer Aktivität und Nachtleben prägte die Identität der Pensão Amor in Cais do Sodré.

„Als die Pensão Amor eröffnete, war Cais do Sodré ganz anders. Auch 15 Jahre später bringen wir weiterhin Musik, Aufführungen und Nachtleben an einem Ort zusammen, der mit der Geschichte des Viertels verbunden bleibt und Vielfalt und Meinungsfreiheit feiert", sagt Joana Gomes, Hospitality-Projektmanagerin bei Mainside Investments.

Hinter den Samtvorhängen

Die Salons der Pensão Amor erinnern an die Kabaretts der Belle Époque. Spiegel, Gemälde und Statuetten stehen neben Vorhängen und Samtsesseln, und eine Reihe von Räumen lädt die Besucher dazu ein, verschiedene Bereiche zu erkunden, von Bars und Aufführungsräumen bis hin zu Tanzflächen.