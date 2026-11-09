Hegseth unter Druck wegen Iran-Krieg - seltene Pressekonferenz
- Hegseth kündigt erste Pentagon-Pressekonferenz an
- Antrag gegen Hegseth könnte bald debattiert werden
- Im Senat wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig
WASHINGTON (dpa-AFX) - Angesichts des steigenden Drucks wegen seiner Handhabe des Iran-Kriegs hat US-Verteidigungsminister Pete Hegseth seine erste Pressekonferenz im Pentagon seit rund einem halben Jahr angekündigt. Dort solle es auch um ein geplantes Amtsenthebungsverfahren gegen ihn gehen, sagte Hegseth vor Journalisten. Die Pressekonferenz soll am Dienstag um 14.00 Uhr (MEZ) stattfinden. Medienberichten zufolge ist es Hegseths erste Pressekonferenz im Pentagon seit Mai.
Nach der verheerenden Niederlage bei den Midterms steht die Regierung von Präsident Donald Trump wegen ihres Vorgehens im Iran-Krieg unter Druck. Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie - der bereits vor der Wahl mit Trump gebrochen hatte - hatte vor diesem Hintergrund einen Antrag auf Amtsenthebung des Verteidigungsministers gestellt. Der bereits im September eingereichte Vorschlag könnte diese Woche im Repräsentantenhaus debattiert werden.
Hegseth: Keine Sorgen wegen Amtsenthebung
Der republikanische Abgeordnete French Hill wollte am Wochenende nicht ausschließen, einer Amtsenthebung zuzustimmen. "Ich möchte die Debatte darüber verfolgen, um zu sehen, ob es ein Amtsenthebungsverfahren rechtfertigt", sagte er dem Sender CBS. Selbst falls das Repräsentantenhaus mit den Stimmen der Demokraten und einiger Republikaner einer Amtsenthebung von Hegseth zustimmen sollte, dürfte er nicht seines Postens enthoben werden - denn im Senat wäre dafür eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig.
Danach gefragt, ob er genug Republikaner in seinem Rücken habe, um das Verfahren abzuwenden, sagte Hegseth: "Darüber machen wir uns keine Sorgen."/jcf/DP/mis
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Ja, die Zeit mit Unterversorgung scheint erstmal vorbei. Von daher sollten wir das Jahres-Top hinter uns haben, selbst bei aller Volatilität, die aktuell noch da ist. Die Hochrisiko-Transits mit Umpumpen des Öls hinter der Straße von Hormus auf die Zieltanker aktuell noch mit bis zu 30$ Extra-Kosten pro Barrel zu Buche (Quelle: tecson). Daher kommen die 90+ $ Ölpreis. Und die nimmt dann jeder anderer Ölförderer natürlich auch dankend an für sein Öl.
Wow, Leute Trump rächt sich durch Markt Manipulation und macht sich die Taschen voll. Seine Wähler gehen dem am Arsch vorbei, es wird nicht besser sondern noch schlimmer. Trump erpresst sein Volk in dem er erwartet wie ein Herrscher gehuldigt zu werden. Die Amis haben keinen Verstand, sonst wäre dieser Idiot nie an die Macht gekommen. Was er jetzt sagt ist in 5 Minuten schon wieder erledigt und wird von ihm als Fakenews dargestellt, wenn man den auch noch einen Videobeweis vorlegt ist das KI Fake, so seine Behauptung. Sein Hobby ist Lügen und betrügen, die eigene Familie verdient und die Amerikaner müssen Dreck fressen. Sollte der Ölpreis auch noch auf 200 steigen ist es ihm egal, da ja andere schuld sind. Bei uns ist es das rechte und konservative Lager. Das DT einer Psychopath ist weis man doch schon lange und wen juckts ?