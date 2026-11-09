Caterpillar gewinnt mit steigenden Branchenwerten weiter an Boden

Der heutige Anstieg bei Caterpillar konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -27,03 % nicht vollständig ausgleichen.

Auch CNH Industrial, Deere und Volvo Registered (B) legen zu und begleiten damit den Kursanstieg bei Caterpillar. Am deutlichsten steigt CNH Industrial mit 13,68 %. Caterpillar dreht im Tagesverlauf aus einem zwischenzeitlichen Minus von 2,09 % ins Plus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Caterpillar Aktie damit um -4,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,19 %. Im Jahr 2026 gab es für Caterpillar bisher ein Plus von +8,46 %.

Während Caterpillar heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der States 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,31 %.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Deere, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,49 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +2,26 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +13,68 %.

Caterpillar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,74 % 1 Monat -25,19 % 3 Monate -27,03 % 1 Jahr +9,13 %

Stand: 09.11.2026, 21:00 Uhr

Die Aktie von Caterpillar erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 31,98 %. Über 5 Jahre lag sie bei 22,26 %, über 10 Jahre bei 19,76 %.

Informationen zur Caterpillar Aktie

Caterpillar ist der weltweit größte Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen und bedient auch die Energiebranche. Hauptprodukte sind Bagger, Radlader, Muldenkipper, Motoren und Turbinen; hinzu kommen Wartung und Finanzierung. Wichtige Konkurrenten: Komatsu, Deere und Volvo CE. Mögliche Wettbewerbsvorteile sind das globale Händler- und Servicenetz, die starke Marke Cat und die breite Ersatzteilversorgung.

Es gibt 460 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 244,55 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Grüne Vorzeichen an den Börsen: Der DAX führt die Indexgewinne an, während Coherent mit einem Kurssprung von über 17 Prozent herausragt. Doch nicht alle Aktien profitieren.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Caterpillar Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Caterpillar Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Caterpillar Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.