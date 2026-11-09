Kursausreißer im States 30: Top- und Flop-Aktien am 09.11.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang und mögliche Unterstützung bei 145; einige nutzen den Rücksetzer zum Einstieg und sehen Nvidia fundamental weiter als führend im KI-Chipgeschäft. Als Risiken gelten die China-Exportaffäre, Zweifel an dauerhaftem Wachstum, steigende Zinsen und mögliche Verkäufe auf Kredit. Diskutiert wird zudem, wie lange KI-GPUs wirtschaftlich genutzt werden und ob ihr Ersatz die Nachfrage stützt.