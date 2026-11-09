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    Kursausreißer im States 30: Top- und Flop-Aktien am 09.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Kursausreißer im States 30: Top- und Flop-Aktien am 09.11.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im States 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.11.2026 im States 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,64 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang und mögliche Unterstützung bei 145; einige nutzen den Rücksetzer zum Einstieg und sehen Nvidia fundamental weiter als führend im KI-Chipgeschäft. Als Risiken gelten die China-Exportaffäre, Zweifel an dauerhaftem Wachstum, steigende Zinsen und mögliche Verkäufe auf Kredit. Diskutiert wird zudem, wie lange KI-GPUs wirtschaftlich genutzt werden und ob ihr Ersatz die Nachfrage stützt.

    Caterpillar
    Tagesperformance: +5,61 %
    Platz 2
    Performance 1M: -25,19 %
    Chart Caterpillar
    ISIN: US1491231015
    WKN: 850598
    Die Caterpillar Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,61 %.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: +4,77 %
    Platz 3
    Performance 1M: -14,27 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,77 %.

    Goldman Sachs Group
    Tagesperformance: +4,16 %
    Platz 4
    Performance 1M: +2,72 %
    Chart Goldman Sachs Group
    ISIN: US38141G1040
    WKN: 920332
    Die Goldman Sachs Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,16 %.

    Sherwin-Williams
    Tagesperformance: +3,85 %
    Platz 5
    Performance 1M: +12,21 %
    Chart Sherwin-Williams
    ISIN: US8243481061
    WKN: 856050
    Die Sherwin-Williams Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,85 %.

    Honeywell Technologies
    Tagesperformance: +3,64 %
    Platz 6
    Performance 1M: +10,89 %
    Chart Honeywell Technologies
    ISIN: US4385162056
    WKN: A42C19
    Die Honeywell Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,64 %.

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