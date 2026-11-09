Kursausreißer im States 30: Top- und Flop-Aktien am 09.11.2026
Top & Flop
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im States 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.11.2026 im States 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang und mögliche Unterstützung bei 145; einige nutzen den Rücksetzer zum Einstieg und sehen Nvidia fundamental weiter als führend im KI-Chipgeschäft. Als Risiken gelten die China-Exportaffäre, Zweifel an dauerhaftem Wachstum, steigende Zinsen und mögliche Verkäufe auf Kredit. Diskutiert wird zudem, wie lange KI-GPUs wirtschaftlich genutzt werden und ob ihr Ersatz die Nachfrage stützt.
Caterpillar
Tagesperformance: +5,61 %
Tagesperformance: +5,61 %
Platz 2
Performance 1M: -25,19 %
Performance 1M: -25,19 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +4,77 %
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 3
Performance 1M: -14,27 %
Performance 1M: -14,27 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +4,16 %
Tagesperformance: +4,16 %
Platz 4
Performance 1M: +2,72 %
Performance 1M: +2,72 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +3,85 %
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 5
Performance 1M: +12,21 %
Performance 1M: +12,21 %
Honeywell Technologies
Tagesperformance: +3,64 %
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 6
Performance 1M: +10,89 %
Performance 1M: +10,89 %
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