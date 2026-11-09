Top & Flop im US Tech 100: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 09.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +13,89 %
Performance 1M: -18,18 %
Tagesperformance: +13,27 %
Performance 1M: -38,94 %
Tagesperformance: +11,60 %
Performance 1M: -39,21 %
Tagesperformance: +10,80 %
Performance 1M: -14,51 %
Tagesperformance: +10,74 %
Performance 1M: -43,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lumentum Holdings (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +10,73 %
Performance 1M: -26,92 %
Tagesperformance: +9,70 %
Performance 1M: -4,02 %
Tagesperformance: +8,66 %
Performance 1M: -34,95 %
Tagesperformance: +8,61 %
Performance 1M: -26,16 %
Tagesperformance: +8,56 %
Performance 1M: -23,50 %
Tagesperformance: +8,53 %
Performance 1M: +6,42 %
Tagesperformance: +8,14 %
Performance 1M: -36,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +7,96 %
Performance 1M: -32,18 %
Tagesperformance: +7,87 %
Performance 1M: -4,05 %
Tagesperformance: +7,60 %
Performance 1M: -11,59 %
Tagesperformance: +7,42 %
Performance 1M: -44,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +7,24 %
Performance 1M: -32,57 %
Tagesperformance: -6,69 %
Performance 1M: -23,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,07 %
Performance 1M: +42,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,90 %
Performance 1M: -28,01 %
Tagesperformance: -4,11 %
Performance 1M: +7,62 %
Tagesperformance: -3,49 %
Performance 1M: +2,58 %
Tagesperformance: -3,29 %
Performance 1M: +0,37 %
Tagesperformance: -2,83 %
Performance 1M: -16,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,08 %
Performance 1M: +10,35 %