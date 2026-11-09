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    Top & Flop im US Tech 100: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 09.11.2026

    Top & Flop

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Top & Flop im US Tech 100: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 09.11.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +16,07 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +13,89 %
    Platz 2
    Performance 1M: -18,18 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,89 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: +13,27 %
    Platz 3
    Performance 1M: -38,94 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,27 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +11,60 %
    Platz 4
    Performance 1M: -39,21 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,60 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: +10,80 %
    Platz 5
    Performance 1M: -14,51 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,80 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +10,74 %
    Platz 6
    Performance 1M: -43,31 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,74 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lumentum Holdings (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Marvells geplante Übernahme von Lumentum gegen eigene Aktien. Viele halten die Konditionen für nachteilig für Lumentum-Aktionäre und verweisen auf den stark gesunkenen rechnerischen Übernahmewert; andere sehen den Deal strategisch positiv. Diskutiert werden außerdem eine hohe Rücktrittsgebühr, mögliche Klagen und die Zustimmung der Aktionäre. KI-Investitionen und mögliche Risiken für den Rechenzentrumssektor bilden den fundamentalen Hintergrund.

    Applied Materials
    Tagesperformance: +10,73 %
    Platz 7
    Performance 1M: -26,92 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,73 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: +9,70 %
    Platz 8
    Performance 1M: -4,02 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,70 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +8,66 %
    Platz 9
    Performance 1M: -34,95 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,66 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +8,61 %
    Platz 10
    Performance 1M: -26,16 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,61 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: +8,56 %
    Platz 11
    Performance 1M: -23,50 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,56 %.

    Honeywell Aerospace
    Tagesperformance: +8,53 %
    Platz 12
    Performance 1M: +6,42 %
    Chart Honeywell Aerospace
    ISIN: US43849R1059
    WKN: A429HW
    Die Honeywell Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,53 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: +8,14 %
    Platz 13
    Performance 1M: -36,32 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,14 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von Nebius im Zuge der schwachen Stimmung bei KI-Aktien. Skeptiker sehen Blasen-, Finanzierungs-, Stromversorgungs- und Genehmigungsrisiken; Optimisten verweisen auf hohe Nachfrage, Preiserhöhungen, Kundenverträge und Wachstumspotenzial. Die Bewertung wird kontrovers diskutiert: Ein zitierter DCF sieht deutliches Kurspotenzial, während hohe Investitionen und mögliche Verwässerung belasten. Die anstehenden Quartalszahlen gelten als möglicher Impuls.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Lam Research
    Tagesperformance: +7,96 %
    Platz 14
    Performance 1M: -32,18 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,96 %.

    Analog Devices
    Tagesperformance: +7,87 %
    Platz 15
    Performance 1M: -4,05 %
    Chart Analog Devices
    ISIN: US0326541051
    WKN: 862485
    Die Analog Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,87 %.

    Broadcom
    Tagesperformance: +7,60 %
    Platz 16
    Performance 1M: -11,59 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,60 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +7,42 %
    Platz 17
    Performance 1M: -44,82 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,42 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den geplanten Zusammenschluss mit Lumentum und dessen Folgen für Marvells Kurs. Diskutiert werden eine mögliche starke Verwässerung durch neue Aktien, eine als ungünstig empfundene Bewertung und weitere Kursverluste; einige warten deshalb auf niedrigere Einstiegskurse. Zudem wird geprüft, ob Marvell-Aktionäre durch den Deal benachteiligt werden. Als langfristige Perspektive wird der Bedarf an KI-Infrastruktur genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Marvell Technology eingestellt.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: +7,24 %
    Platz 18
    Performance 1M: -32,57 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,24 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: -6,69 %
    Platz 19
    Performance 1M: -23,69 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,69 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang und mögliche Unterstützung bei 145; einige nutzen den Rücksetzer zum Einstieg und sehen Nvidia fundamental weiter als führend im KI-Chipgeschäft. Als Risiken gelten die China-Exportaffäre, Zweifel an dauerhaftem Wachstum, steigende Zinsen und mögliche Verkäufe auf Kredit. Diskutiert wird zudem, wie lange KI-GPUs wirtschaftlich genutzt werden und ob ihr Ersatz die Nachfrage stützt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Moderna
    Tagesperformance: +6,07 %
    Platz 20
    Performance 1M: +42,02 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,07 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas starke Kursrally und eine mögliche Überbewertung. Das geringe Handelsvolumen in Stück nährt Zweifel an der Nachhaltigkeit des Anstiegs. Als fundamentale Treiber werden ein überraschender Quartalsgewinn, die erhöhte Umsatzprognose sowie Fortschritte bei Grippe- und Krebsimpfstoffen genannt. Zudem werden die hohe Shortquote und spekulative Positionen auf fallende Kurse diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -4,90 %
    Platz 21
    Performance 1M: -28,01 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,90 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: -4,11 %
    Platz 22
    Performance 1M: +7,62 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,11 %.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    Tagesperformance: -3,49 %
    Platz 23
    Performance 1M: +2,58 %
    Chart PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    ISIN: US7223041028
    WKN: A2JRK6
    Die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,49 %.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: -3,29 %
    Platz 24
    Performance 1M: +0,37 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,29 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: -2,83 %
    Platz 25
    Performance 1M: -16,20 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,83 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um MicroStrategys geplanten Ausbau der Bitcoin-Bestände bis möglicherweise eine Million BTC 2027 und das damit verbundene Konzentrations- und Verwahrungsrisiko. Zudem wird beobachtet, dass die Vorzugsaktie STRC nahe 100 US-Dollar notiert; dies könne MSTR zugutekommen. Als Risiko gelten mögliche ausgesetzte Dividendenzahlungen.

    Paychex
    Tagesperformance: -2,08 %
    Platz 26
    Performance 1M: +10,35 %
    Chart Paychex
    ISIN: US7043261079
    WKN: 868284
    Die Paychex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,08 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
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    Top & Flop Top & Flop im US Tech 100: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 09.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 09.11.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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