Extreme Ausschläge im States 500: Gewinner und Verlierer am 09.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im States 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.11.2026 im States 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +15,95 %
Performance 1M: -0,06 %
Tagesperformance: +15,87 %
Performance 1M: +23,63 %
Tagesperformance: +13,89 %
Performance 1M: -18,18 %
Tagesperformance: +11,97 %
Performance 1M: -39,21 %
Tagesperformance: +11,10 %
Performance 1M: -43,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lumentum Holdings (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +10,93 %
Performance 1M: -26,92 %
Tagesperformance: +10,89 %
Performance 1M: -36,77 %
Tagesperformance: +9,51 %
Performance 1M: -4,02 %
Tagesperformance: +9,45 %
Performance 1M: -12,27 %
Tagesperformance: +9,43 %
Performance 1M: -8,76 %
Tagesperformance: +9,06 %
Performance 1M: -13,43 %
Tagesperformance: +8,75 %
Performance 1M: -23,50 %
Tagesperformance: +8,74 %
Performance 1M: -12,47 %
Tagesperformance: +8,72 %
Performance 1M: -26,16 %
Tagesperformance: +8,66 %
Performance 1M: -34,95 %
Tagesperformance: +8,40 %
Performance 1M: -34,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Comfort Systems USA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +8,35 %
Performance 1M: -18,90 %
Tagesperformance: +8,18 %
Performance 1M: -32,18 %
Tagesperformance: +7,96 %
Performance 1M: -25,10 %
Tagesperformance: -6,75 %
Performance 1M: -22,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,68 %
Performance 1M: +7,77 %
Tagesperformance: -4,90 %
Performance 1M: -28,01 %
Tagesperformance: -4,04 %
Performance 1M: +0,37 %
Tagesperformance: -3,57 %
Performance 1M: +6,38 %
Tagesperformance: -3,54 %
Performance 1M: +4,96 %
Tagesperformance: -3,36 %
Performance 1M: -1,24 %
Tagesperformance: -3,22 %
Performance 1M: +2,69 %
Tagesperformance: -3,09 %
Performance 1M: -4,12 %
Tagesperformance: -2,98 %
Performance 1M: +9,22 %
Tagesperformance: -2,87 %
Performance 1M: +23,84 %
Tagesperformance: -2,75 %
Performance 1M: +3,18 %
Tagesperformance: -2,73 %
Performance 1M: -20,56 %
Tagesperformance: -2,59 %
Performance 1M: +38,28 %
Tagesperformance: -2,46 %
Performance 1M: -17,33 %
Tagesperformance: -2,45 %
Performance 1M: +14,70 %
Tagesperformance: -2,36 %
Performance 1M: +8,49 %
Tagesperformance: -2,27 %
Performance 1M: +4,73 %
Tagesperformance: -2,21 %
Performance 1M: +6,97 %
Tagesperformance: -2,19 %
Performance 1M: -7,94 %