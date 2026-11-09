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    Extreme Ausschläge im States 500: Gewinner und Verlierer am 09.11.2026

    Top & Flop

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Extreme Ausschläge im States 500: Gewinner und Verlierer am 09.11.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im States 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.11.2026 im States 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +16,10 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +15,95 %
    Platz 2
    Performance 1M: -0,06 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +15,95 %.

    The Trade Desk Registered (A)
    Tagesperformance: +15,87 %
    Platz 3
    Performance 1M: +23,63 %
    Chart The Trade Desk Registered (A)
    ISIN: US88339J1051
    WKN: A2ARCV
    Die The Trade Desk Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +15,87 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +13,89 %
    Platz 4
    Performance 1M: -18,18 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,89 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +11,97 %
    Platz 5
    Performance 1M: -39,21 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,97 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +11,10 %
    Platz 6
    Performance 1M: -43,31 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,10 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lumentum Holdings (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Marvells geplante Übernahme von Lumentum gegen eigene Aktien. Viele halten die Konditionen für nachteilig für Lumentum-Aktionäre und verweisen auf den stark gesunkenen rechnerischen Übernahmewert; andere sehen den Deal strategisch positiv. Diskutiert werden außerdem eine hohe Rücktrittsgebühr, mögliche Klagen und die Zustimmung der Aktionäre. KI-Investitionen und mögliche Risiken für den Rechenzentrumssektor bilden den fundamentalen Hintergrund.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lumentum Holdings eingestellt.

    Applied Materials
    Tagesperformance: +10,93 %
    Platz 7
    Performance 1M: -26,92 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,93 %.

    CIENA
    Tagesperformance: +10,89 %
    Platz 8
    Performance 1M: -36,77 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,89 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: +9,51 %
    Platz 9
    Performance 1M: -4,02 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,51 %.

    ON Semiconductor
    Tagesperformance: +9,45 %
    Platz 10
    Performance 1M: -12,27 %
    Chart ON Semiconductor
    ISIN: US6821891057
    WKN: 930124
    Die ON Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,45 %.

    NRG Energy
    Tagesperformance: +9,43 %
    Platz 11
    Performance 1M: -8,76 %
    Chart NRG Energy
    ISIN: US6293775085
    WKN: A0BLR4
    Die NRG Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,43 %.

    Quanta Services
    Tagesperformance: +9,06 %
    Platz 12
    Performance 1M: -13,43 %
    Chart Quanta Services
    ISIN: US74762E1029
    WKN: 912294
    Die Quanta Services Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,06 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: +8,75 %
    Platz 13
    Performance 1M: -23,50 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,75 %.

    Arista Networks
    Tagesperformance: +8,74 %
    Platz 14
    Performance 1M: -12,47 %
    Chart Arista Networks
    ISIN: US0404132054
    WKN: A40V33
    Die Arista Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,74 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +8,72 %
    Platz 15
    Performance 1M: -26,16 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,72 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +8,66 %
    Platz 16
    Performance 1M: -34,95 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,66 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: +8,40 %
    Platz 17
    Performance 1M: -34,88 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,40 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Comfort Systems USA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang und die Bewertung von Comfort Systems USA. Ein genanntes Forward-KGV von 15 und hohe Analystenziele nähren Erholungshoffnungen, während andere die Aktie weiterhin für überbewertet halten. Diskutiert werden gute Fundamentaldaten sowie mögliche politische Hürden und Fragen der Strom- und Wasserversorgung beim Rechenzentrumsausbau. Betont wird, dass Rechenzentren nicht das einzige Standbein des Unternehmens sind.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Comfort Systems USA eingestellt.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +8,35 %
    Platz 18
    Performance 1M: -18,90 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,35 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +8,18 %
    Platz 19
    Performance 1M: -32,18 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,18 %.

    Corning
    Tagesperformance: +7,96 %
    Platz 20
    Performance 1M: -25,10 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,96 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: -6,75 %
    Platz 21
    Performance 1M: -22,89 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,75 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang und mögliche Unterstützung bei 145; einige nutzen den Rücksetzer zum Einstieg und sehen Nvidia fundamental weiter als führend im KI-Chipgeschäft. Als Risiken gelten die China-Exportaffäre, Zweifel an dauerhaftem Wachstum, steigende Zinsen und mögliche Verkäufe auf Kredit. Diskutiert wird zudem, wie lange KI-GPUs wirtschaftlich genutzt werden und ob ihr Ersatz die Nachfrage stützt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

    First Solar
    Tagesperformance: -5,68 %
    Platz 22
    Performance 1M: +7,77 %
    Chart First Solar
    ISIN: US3364331070
    WKN: A0LEKM
    Die First Solar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,68 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -4,90 %
    Platz 23
    Performance 1M: -28,01 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,90 %.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: -4,04 %
    Platz 24
    Performance 1M: +0,37 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,04 %.

    The Hershey
    Tagesperformance: -3,57 %
    Platz 25
    Performance 1M: +6,38 %
    Chart The Hershey
    ISIN: US4278661081
    WKN: 851297
    Die The Hershey Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,57 %.

    DaVita
    Tagesperformance: -3,54 %
    Platz 26
    Performance 1M: +4,96 %
    Chart DaVita
    ISIN: US23918K1088
    WKN: 897914
    Die DaVita Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,54 %.

    Lyondellbasell Industries
    Tagesperformance: -3,36 %
    Platz 27
    Performance 1M: -1,24 %
    Chart Lyondellbasell Industries
    ISIN: NL0009434992
    WKN: A1CWRM
    Die Lyondellbasell Industries Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,36 %.

    Verisign
    Tagesperformance: -3,22 %
    Platz 28
    Performance 1M: +2,69 %
    Chart Verisign
    ISIN: US92343E1029
    WKN: 911090
    Die Verisign Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,22 %.

    Philip Morris International
    Tagesperformance: -3,09 %
    Platz 29
    Performance 1M: -4,12 %
    Chart Philip Morris International
    ISIN: US7181721090
    WKN: A0NDBJ
    Die Philip Morris International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,09 %.

    GoDaddy Registered (A)
    Tagesperformance: -2,98 %
    Platz 30
    Performance 1M: +9,22 %
    Chart GoDaddy Registered (A)
    ISIN: US3802371076
    WKN: A14QAF
    Die GoDaddy Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,98 %.

    Accenture Registered (A)
    Tagesperformance: -2,87 %
    Platz 31
    Performance 1M: +23,84 %
    Chart Accenture Registered (A)
    ISIN: IE00B4BNMY34
    WKN: A0YAQA
    Die Accenture Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,87 %.

    Elevance Health
    Tagesperformance: -2,75 %
    Platz 32
    Performance 1M: +3,18 %
    Chart Elevance Health
    ISIN: US0367521038
    WKN: A12FMV
    Die Elevance Health Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,75 %.

    Akamai Technologies
    Tagesperformance: -2,73 %
    Platz 33
    Performance 1M: -20,56 %
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,73 %.

    EPAM Systems
    Tagesperformance: -2,59 %
    Platz 34
    Performance 1M: +38,28 %
    Chart EPAM Systems
    ISIN: US29414B1044
    WKN: A1JS9Q
    Die EPAM Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,59 %.

    Fidelity National Information Services
    Tagesperformance: -2,46 %
    Platz 35
    Performance 1M: -17,33 %
    Chart Fidelity National Information Services
    ISIN: US31620M1062
    WKN: A0H1FP
    Die Fidelity National Information Services Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,46 %.

    Verisk Analytics
    Tagesperformance: -2,45 %
    Platz 36
    Performance 1M: +14,70 %
    Chart Verisk Analytics
    ISIN: US92345Y1064
    WKN: A0YA2M
    Die Verisk Analytics Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,45 %.

    Dow
    Tagesperformance: -2,36 %
    Platz 37
    Performance 1M: +8,49 %
    Chart Dow
    ISIN: US2605571031
    WKN: A2PFRC
    Die Dow Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,36 %.

    Molson Coors Beverage Registered (B)
    Tagesperformance: -2,27 %
    Platz 38
    Performance 1M: +4,73 %
    Chart Molson Coors Beverage Registered (B)
    ISIN: US60871R2094
    WKN: A0DPTB
    Die Molson Coors Beverage Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,27 %.

    Centene
    Tagesperformance: -2,21 %
    Platz 39
    Performance 1M: +6,97 %
    Chart Centene
    ISIN: US15135B1017
    WKN: 766458
    Die Centene Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,21 %.

    Occidental Petroleum
    Tagesperformance: -2,19 %
    Platz 40
    Performance 1M: -7,94 %
    Chart Occidental Petroleum
    ISIN: US6745991058
    WKN: 851921
    Die Occidental Petroleum Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,19 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
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    Top & Flop Extreme Ausschläge im States 500: Gewinner und Verlierer am 09.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 09.11.2026 im States 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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