Boeing streicht 5 Prozent der Stellen in der Verkehrsflugzeugsparte
- Boeing streicht rund fünf Prozent der BCA-Stellen
- Produktion wird wegen Lieferproblemen gedrosselt
- Ausbau der 737 Max verzögert, 787-Ziel vorsichtig
ARLINGTON (dpa-AFX) - Der Flugzeughersteller Boeing will angesichts von Problemen beim weiteren Produktionsausbau rund 5 Prozent der Stellen in seiner Verkehrsflugzeugsparte BCA streichen. "Die Anpassung unserer Produktionspläne und die Reduzierung der Flugzeugproduktion führen dazu, dass wir überbesetzt sind", schrieb die Chefin von Boeing Commercial Airplanes (BCA), Stephanie Pope, am Montag in einer Mitteilung an die Mitarbeiter. Das Tempo der Produktionssteigerungen müsse justiert werden, "um unseren Werken und Partnern in der Lieferkette zusätzliche Zeit zu geben, um Stabilität zu erreichen."
Die Bekanntgabe des Stellenabbaus erfolgt nur zwei Wochen nach der Verschiebung eines Produktionsausbaus für die 737 Max. Zudem hatte sich die Unternehmensführung mit Blick auf das Auslieferungsziel 2026 für den Großraumjet 787 eher vorsichtig gezeigt und auf das untere Ende der Zielspanne verwiesen.
Der nun angekündigte Stellenabbau passe denn auch zu den Äußerungen des Managements zu den Produktionszahlen während der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen vor 2 Wochen, schrieb Analystin Sheila Kahyaoglu vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Einschätzung. Durch den Schritt könnte Boeing rund 250 Millionen Dollar einsparen, wenn man von rund 51.000 Beschäftigten im Verkehrsflugzeuggeschäft ausgehe./mis/bek
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 154,2 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 21:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 228,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 223,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +45,14 %/+52,95 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Boeing - 850471 - US0970231058
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Boeing. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Für die Zukunft ist Boeing Rüstung gut positioniert mit der F47 und dem neuen Jet. Man sollte allerdings das Talent von Boeing nicht unterschätzen, eine gute Sache zu vermasseln. Airforce 1, Starliner, Boeing 777 .... alles tolle Sachen am Anfang. Aber leider nur Fässer ohne Boden am Ende.
https://www.cnbc.com/2026/09/29/boeing-fighter-contract-pent…
Einsteigen? In die Aktie oder in die Flieger? :)