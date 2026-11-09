Macron trommelt internationale Akteure zusammen

Ich habe mir mal genauer die gestrigen Zahlen angeschaut:





Dabei fällt mir etwas Entscheidendes auf: Das operative Geschäft von Alphabet ist deutlich besser, als es der nachbörsliche Kurseinbruch von rund 10 % zunächst vermuten lässt. Allerdings gibt es bei den Investitionsausgaben ein ernst zu nehmendes Problem.

Gesamtumsatz 127,6 Mrd. USD (+25 %), Starkes Wachstum

Google Search 63,3 Mrd. USD (+12 %), Wachstum, aber unter Erwartungen

Google Cloudm 30,7 Mrd. USD (+103 %), Herausragend

Operatives Ergebnis, 40,6 Mrd. USD (+30 %), Sehr stark

Operative Marge, 31,8 %, Weiterhin hoch

Gewinn je Aktie (GAAP) 2,12 USD, Deutlich unter Konsens

Freier Cashflow, −9,1 Mrd. USD, Klarer Schwachpunkt

Der entscheidende Unterschied: Während der ausgewiesene Nettogewinn um 25 % zurückging, stieg der operative Gewinn um 30 %.

Das bedeutet, dass Alphabet im eigentlichen Geschäft keineswegs eingebrochen ist. Der Gewinn je Aktie wurde unter anderem durch erhebliche Verluste aus Beteiligungsbewertungen belastet. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte lag das EPS laut Reuters bei 2,67 USD – allerdings ebenfalls unter den erwarteten 3,02 USD.





Das eigentliche Problem liegt für mich weniger im Quartalsgewinn als in den enormen KI-Investitionen. Alphabet investierte allein im dritten Quartal rund 51,4 Mrd. USD. Für das Gesamtjahr 2026 werden Investitionen von 195–205 Mrd. USD erwartet. 2027 sollen die Investitionsausgaben nochmals deutlich steigen. Gleichzeitig blieb der freie Cashflow bereits das zweite Quartal in Folge negativ.

Die Frage lautet also: Wie schnell verwandelt Alphabet seine enormen KI-Investitionen in zusätzliche Gewinne und Cashflows?

Hier stimmt mich Google Cloud ausgesprochen optimistisch. Ein Umsatzwachstum von 103 % ist für einen Geschäftsbereich dieser Größenordnung bemerkenswert. Allerdings muss sich zeigen, wie profitabel dieses Wachstum langfristig ist.





Das allein macht die Aktie noch nicht billig. Die Unsicherheit über die künftigen Investitionsausgaben kann auch zu einer länger anhaltenden Neubewertung führen. Aber: Bei einem Unternehmen mit 25 % Umsatzwachstum und 30 % Wachstum des operativen Gewinns sehe ich nach einem solchen Rückgang durchaus ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für einen mittelfristigen Einstieg.







