Macron trommelt internationale Akteure zusammen
KI-Risiken
- Macron versammelt rund 50 Akteure zur KI-Regulierung
- Beteiligte wollen KI-Risiken öffentlich bewerten
- Entwickler sollen Verantwortung für KI-Modelle übernehmen
PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron macht Druck bei der Regulierung von Künstlicher Intelligenz und damit einhergehenden Sicherheitsrisiken. In einer Videoschalte brachte er dazu etwa 50 Akteure, darunter Staats- und Regierungschefs, Forschende und Chefs von KI-Laboren zusammen, wie er auf der Plattform X mitteilte.
Die Beteiligten hätten zugesagt, Risiken der fortschrittlichsten KI-Modelle besser unabhängig und öffentlich zu bewerten, Warnungen bei schwerwiegenden Vorfällen besser miteinander zu teilen und Entwickler der Modelle in die Verantwortung zu nehmen, so Macron.
Nach Angaben aus dem Élysée-Palast waren etwa die Ministerpräsidenten aus dem Vereinigten Königreich, Kanada, Norwegen, den Niederlanden, Finnland und die Ministerpräsidentin von Japan dabei. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sowie Vertreter aus Ländern wie Bahrain und Sierra Leone schalteten sich demnach dazu. Darüber hinaus nahmen ein Vertreter der Vereinten Nationen, die CEOs von OpenAI, Sam Altman, und Anthropic, Dario Amodei, sowie Microsofts Präsident Brad Smith teil.
Künstliche Intelligenz mache sehr schnell Fortschritte, schrieb Macron. Das berge "reale Risiken für unsere kollektive Sicherheit". Man müsse gemeinsam handeln. Weitere Details zu seiner internationalen Initiative wurden zunächst nicht mitgeteilt./vni/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 239 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +88,44 %/+151,26 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
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Ja. Die entscheidende Beteiligung lässt sich eindeutig identifizieren: SpaceX. Alphabet hat dies gestern Abend im Earnings-Call ausdrücklich bestätigt.
Finanzchefin Anat Ashkenazi erklärte, dass die Verluste im Beteiligungsergebnis hauptsächlich auf den gesunkenen Börsenkurs der SpaceX-Aktie im dritten Quartal zurückzuführen seien.
Wie stark hat SpaceX das Ergebnis belastet?
Kennzahl Q3 2025 2026
Gewinne/Verluste aus Aktienbeteiligungen +10,73 Mrd. USD −8,66 Mrd. USD
Gesamtes sonstiges Finanzergebnis +12,76 Mrd. USD −8,22 Mrd. USD
Gewinn je Alphabet-Aktie 2,87 USD 2,12 USD
Laut Barron's entstand bei der SpaceX-Beteiligung allein ein Bewertungsverlust von ungefähr 11 Mrd. USD vor Steuern. Dieser wurde teilweise durch andere Beteiligungsergebnisse ausgeglichen.
Allerdings liegt der bereinigte Gewinn laut Barron's auch ohne den SpaceX-Effekt noch unter den Analystenerwartungen. Der enttäuschende Börsenkurs lässt sich deshalb nicht ausschließlich mit einem Buchverlust erklären.
Mein Fazit: Die SpaceX-Abwertung ist für mich kein überzeugender Grund, Alphabet dauerhaft niedriger zu bewerten, sofern sich die operativen Aussichten nicht verschlechtern. Die hohen KI-Investitionen, deren Finanzierung und die künftigen Renditen bleiben die wesentlich wichtigeren Risiken.
Ich habe mir mal genauer die gestrigen Zahlen angeschaut:
Dabei fällt mir etwas Entscheidendes auf: Das operative Geschäft von Alphabet ist deutlich besser, als es der nachbörsliche Kurseinbruch von rund 10 % zunächst vermuten lässt. Allerdings gibt es bei den Investitionsausgaben ein ernst zu nehmendes Problem.
- Gesamtumsatz 127,6 Mrd. USD (+25 %), Starkes Wachstum
- Google Search 63,3 Mrd. USD (+12 %), Wachstum, aber unter Erwartungen
- Google Cloudm 30,7 Mrd. USD (+103 %), Herausragend
- Operatives Ergebnis, 40,6 Mrd. USD (+30 %), Sehr stark
- Operative Marge, 31,8 %, Weiterhin hoch
- Gewinn je Aktie (GAAP) 2,12 USD, Deutlich unter Konsens
- Freier Cashflow, −9,1 Mrd. USD, Klarer Schwachpunkt
Der entscheidende Unterschied: Während der ausgewiesene Nettogewinn um 25 % zurückging, stieg der operative Gewinn um 30 %.
Das bedeutet, dass Alphabet im eigentlichen Geschäft keineswegs eingebrochen ist. Der Gewinn je Aktie wurde unter anderem durch erhebliche Verluste aus Beteiligungsbewertungen belastet. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte lag das EPS laut Reuters bei 2,67 USD – allerdings ebenfalls unter den erwarteten 3,02 USD.
Das eigentliche Problem liegt für mich weniger im Quartalsgewinn als in den enormen KI-Investitionen. Alphabet investierte allein im dritten Quartal rund 51,4 Mrd. USD. Für das Gesamtjahr 2026 werden Investitionen von 195–205 Mrd. USD erwartet. 2027 sollen die Investitionsausgaben nochmals deutlich steigen. Gleichzeitig blieb der freie Cashflow bereits das zweite Quartal in Folge negativ.
Die Frage lautet also: Wie schnell verwandelt Alphabet seine enormen KI-Investitionen in zusätzliche Gewinne und Cashflows?
Hier stimmt mich Google Cloud ausgesprochen optimistisch. Ein Umsatzwachstum von 103 % ist für einen Geschäftsbereich dieser Größenordnung bemerkenswert. Allerdings muss sich zeigen, wie profitabel dieses Wachstum langfristig ist.
Bald kommen die Quartalszahlen von Alphabet und Amazon. Ich erwarte sehr gute Cloudzahlen. Die KI-Chips sind ausgebucht. Die neuen Nvidiachips B200 und B300 kosten ca. 35k und bringen in der Vermietung ca. 10$ pro Stunde. Das sind im Jahr ca. 87k. Es gibt nur geringen Leerlauf (z.B. wegen Updates), eventuell ist die Nutzung zeitweise geringer. Je nach Stromkosten (ca. 10k bis 20k) können sich die Kaufkosten innerhalb eines Jahres amortisieren. Das Rechenzentrum kann über längere Zeit abgeschrieben werden.
Die Investitionen sind also extrem profitabel und daher wundert es nicht, dass so viel investiert wird.
Natürlich ist ein kapitalintensives Geschäft für Aktionäre riskanter, aber je mehr Rechenzentren ans Netz gehen desto mehr steigt der Cashflow und die zukünftigen Investitionen müssen nicht mehr mit frischen Kapital bezahlt werden.
Das Geschäft ist klar zyklisch, aber momentan sind mir noch zu viele pessimistisch. Ich denke der Peak ist noch nicht erreicht, in letzter Zeit steigen sogar die Mietpreise von „alten“ Chips wieder.