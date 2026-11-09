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    Macron trommelt internationale Akteure zusammen

    ROUNDUP/KI-Risiken

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    Für Sie zusammengefasst
    • Macron versammelt rund 50 Akteure zur KI-Regulierung
    • Beteiligte wollen KI-Risiken öffentlich bewerten
    • Entwickler sollen Verantwortung für KI-Modelle übernehmen
    ROUNDUP/KI-Risiken - Macron trommelt internationale Akteure zusammen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron macht Druck bei der Regulierung von Künstlicher Intelligenz und damit einhergehenden Sicherheitsrisiken. In einer Videoschalte brachte er dazu etwa 50 Akteure, darunter Staats- und Regierungschefs, Forschende und Chefs von KI-Laboren zusammen, wie er auf der Plattform X mitteilte. Laut einer Mitteilung des Élysée-Palastes unterzeichneten sie einen Text mit Verpflichtungen, den "Pariser Aufruf für die Sicherheit von Künstlicher Intelligenz".

    Die Beteiligten hätten zugesagt, Risiken der fortschrittlichsten KI-Modelle besser unabhängig und öffentlich zu bewerten, Warnungen bei schwerwiegenden Vorfällen besser miteinander zu teilen und Entwickler der Modelle in die Verantwortung zu nehmen, erklärte Macron.

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    Vorstoß an der EU vorbei?

    Nach Angaben aus dem Élysée-Palast waren bei der Konferenz die Staats- und Regierungschefs aus acht Ländern dabei - dem Vereinigten Königreich, Kanada, Norwegen, den Niederlanden, Finnland, Japan, Bahrain und Sierra Leone. Auch US-Finanzminister Scott Bessent und Vertreter der Vereinten Nationen sowie der Wirtschaftsorganisation OECD schalteten sich demnach dazu.

    Darüber hinaus nahmen Führungskräfte von Unternehmen teil, etwa die CEOs von OpenAI, Sam Altman, und Anthropic, Dario Amodei, sowie Microsofts Präsident Brad Smith. Offizielle Vertreter für die EU tauchten nicht in der Liste auf, obwohl die Staatengemeinschaft in vielen Bereichen gemeinsame Regeln für Regulierung festlegt.

    Der Élysée-Mitteilung zufolge brachten die Gespräche Einigkeit dazu hervor, dass unabhängige Prüfstellen und gemeinsame Standards notwendig seien. Laut der Pariser Erklärung wollen die Unterzeichnenden unter anderem einen Rahmen für die Bewertung und das Management von KI-Risiken schaffen und nicht sensible Ergebnisse standardisiert veröffentlichen. Zudem machen sie sich für Informationsaustausch und den Aufbau von Frühwarnsystemen stark.

    Pariser Erklärung steht zur Unterzeichnung offen

    Die Erklärung wurde den Angaben zufolge von Bahrain, Kanada, Finnland, Frankreich, Norwegen und den Niederlanden sowie Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisationen unterzeichnet. Sie stehe weiteren Unterstützern offen.

    Künstliche Intelligenz mache sehr schnell Fortschritte, schrieb Macron. Das berge "reale Risiken für unsere kollektive Sicherheit". Man müsse gemeinsam handeln./vni/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 239 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +88,44 %/+151,26 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Alphabets Kurs zwischen 248 und 252 Euro und ein zuletzt gemeldetes Plus von 3 %. Diskutiert werden hohe KI-Ausgaben, schwächeres Suchwachstum und die Frage, ob Wachstum bereits eingepreist ist. Chancen sehen Anleger im Cloudgeschäft; Geminis Monetarisierung bleibt offen. Ein möglicher gebremster Rechenzentrumsausbau könnte Investitionen senken und Cashflows stärken. Auch eine mögliche Beteiligung an Golden Dome wird als Wachstumschance betrachtet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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