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    Siemens Healthineers: Umsatz vervielfacht sich, Aktie gibt nach

    Unter Druck

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    Siemens Healthineers verliert 2,92 % und entwickelt sich damit gegen den DAX, der um 2,89 % steigt.

    Unter Druck - Siemens Healthineers: Umsatz vervielfacht sich, Aktie gibt nach
    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    Der Handelsumsatz bei Siemens Healthineers erreicht bereits das 776,6-Fache des gesamten Vortagsumsatzes. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar. Auch bei den Wettbewerbern zeigt sich kein einheitlicher Abwärtstrend: Während Abbott Laboratories leicht nachgibt, legen Danaher und Koninklijke Philips zu.

    Siemens Healthineers aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.11.2026

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Siemens Healthineers-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +10,01 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Healthineers Aktie damit um +1,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,54 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Siemens Healthineers -3,62 % verloren.

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    Zum Vergleich: Der DAX notiert heute lediglich +2,89 % im Plus-Minus-Bereich. Siemens Healthineers entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Siemens Healthineers Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,62 %
    1 Monat +12,54 %
    3 Monate +10,01 %
    1 Jahr -0,52 %
    Stand: 09.11.2026, 22:00 Uhr

    Die Aktie von Siemens Healthineers erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -2,86 %. Über 5 Jahre lag sie bei -5,84 %.

    Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Entitlement to transfer 92 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ...


    Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 09.11.2026 / 18:13 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

    Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Anspruch auf Übertragung von 92 Siemens Healthineers Aktien im Zusammenhang mit einem Siemens Healthineers Aktienprogramm (Übertragung mit ...


    Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 09.11.2026 / 18:13 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

    Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Program based order to sell a portion of 983 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...


    Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 09.11.2026 / 18:10 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Abbott Laboratories, Danaher und Co.

    Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,22 %. Danaher notiert im Plus, mit +1,40 %. Koninklijke Philips notiert im Plus, mit +0,42 %.

    Informationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Siemens Healthineers ist ein global führendes Medizintechnikunternehmen, das innovative Lösungen in der Bildgebung und Diagnostik bietet. Mit starken Marktanteilen und einem Fokus auf digitale Gesundheitslösungen differenziert es sich von Konkurrenten wie GE Healthcare und Philips. Die Integration von Technologie und Diagnostik verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.

    Es gibt 1 Mrd. Siemens Healthineers Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,00 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Siemens Healthineers Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Healthineers Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Siemens Healthineers

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    ISIN:DE000SHL1006WKN:SHL100
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    Verfasst von Markt Bote
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