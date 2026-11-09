Mayr-Melnhof Karton: 2,4-Mrd.-Deal bringt Sonderausschüttung
Milliardendeal bei MM: KPS übernimmt 70 % des Packaging-Geschäfts. Die Gruppe will mit den Erlösen Schulden abbauen und eine Sonderausschüttung finanzieren.
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- Die MM Gruppe verkauft 70 % ihres Packaging-Geschäfts an KPS Capital Partners; sie behält zunächst 30 % an der neuen Holdinggesellschaft.
- Das Geschäft umfasst Food & Premium Packaging (außer Iran und Tunesien) sowie Pharma & Healthcare Packaging.
- Der Unternehmenswert beträgt 2,4 Mrd. Euro, entsprechend einem impliziten EV/EBITDA-Multiple von rund 9 für 2026.
- Nach Abzug des geschätzten Investments für die verbleibende Beteiligung erwartet MM Barerlöse von 1,8 bis 1,9 Mrd. Euro.
- MM plant nach Vollzug eine Sonderausschüttung von 0,5 bis 0,6 Mrd. Euro; außerdem sollen Erlöse zur Schuldentilgung und für strategische Chancen genutzt werden.
- Der Abschluss wird vorbehaltlich Genehmigungen und weiterer Bedingungen im ersten Halbjahr 2027 erwartet; der Aufsichtsrat hat zugestimmt.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Mayr-Melnhof Karton ist am 16.03.2027.
Der Kurs von Mayr-Melnhof Karton lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 71,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +7,04 % im
Plus.
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