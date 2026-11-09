MM verkauft Packaging-Mehrheit an KPS und plant Sonderausschüttung
Neuer Kurs bei MM: KPS soll 70 % des Packaging-Geschäfts übernehmen. MM bleibt beteiligt, setzt künftig auf Board & Paper und plant eine Sonderausschüttung für Aktionäre.
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- Die MM Gruppe verkauft ihr Packaging-Geschäft an eine neu gegründete Holding: KPS Capital Partners übernimmt nach Vollzug 70 %, MM behält 30 % und bleibt an der künftigen Wertschöpfung beteiligt.
- Die Transaktion bewertet das Packaging-Geschäft mit einem Unternehmenswert von 2,4 Mrd. Euro, entsprechend etwa dem 9-Fachen des bereinigten EBITDA 2026E.
- MM erwartet nach Abzug ihrer Investition für die 30-%-Beteiligung Barerlöse von rund 1,8 bis 1,9 Mrd. Euro.
- MM will sich künftig auf das Board-&-Paper-Geschäft konzentrieren; Packaging soll mit KPS eigenständig wachsen und auch gezielte Übernahmen verfolgen.
- MM plant nach Vollzug eine Sonderausschüttung von 0,5 bis 0,6 Mrd. Euro an die Aktionäre. Weitere Erlöse sollen unter anderem zur Schuldentilgung und für strategische Chancen dienen.
- Der Vollzug wird für das erste Halbjahr 2027 erwartet und steht noch unter Genehmigungsvorbehalten. Bei Nichterreichen bestimmter EBITDA-Ziele 2027 kann MMs Beteiligung ohne zusätzliche Gegenleistung auf mindestens 20 % sinken.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Mayr-Melnhof Karton ist am 16.03.2027.
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