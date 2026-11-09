Kurse erholen sich kräftig
Aktien New York Schluss
- US-Börsen legen zum Wochenauftakt deutlich zu
- Ölpreis sinkt nach Trump-Aussage auf Mehrmonatstief
- Nasdaq 100 steigt 3,4 Prozent, Halbleiter gefragt
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben zum Wochenauftakt deutlich zugelegt. Die Aktien legten am Montag auf breiter Front zu, angetrieben auch vom Ölpreisrückgang, nachdem US-Präsident Donald Trump neue großangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet hatte. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI rutschte daraufhin zeitweise auf das niedrigste Niveau seit Anfang September.
Der Dow Jones Industrial stieg um 2,15 Prozent auf 52.389,75 Punkte und machte einen Teil der jüngsten herben Verluste wett. Der technologielastige Nasdaq 100 legte mit 3,4 Prozent auf 27.907,63 Zähler noch stärker zu und setzte damit die Erholung vom Freitag fort. Gesucht waren zuvorderst Aktien aus der Halbleiterbranche.
Der marktbreite S&P 500 rückte um 2,35 Prozent vor auf 7.549,94 Punkte./bek/mis
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Update Herbst 2026
Grüße
LRS
Dividendenstatistik Oktober 2026 im Gesamtjahr 14,3% über Vorjahr – im Oktober 18,4%
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/za.png African Rainbow M.
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Ares Capital
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Bangkok Life
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Best Buy
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Capital Soutwest
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Coca Cola
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Devon
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Eastman
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Gilead
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Illinois Tool Works
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Iron Mountain
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Kimberly & Clark
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Krung Thai Bank@Rastelly: da ist sie :)
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png LTC
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Main Street
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Medical Properties
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png NZX
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png Port of Tauranga
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png PTT
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Republic Service
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png Seeka
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Smith & Wesson
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Thanachart C.
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Vici
Die Krung Thai Bank hat dieses Jahr im Oktober bezahlt – zwei Monate früher als letztes Jahr. Deshalb das deutliche plus ggü. dem Vorjahr. Der Betrag wird mir im Dezember fehlen. Die kleineren Käufe und Dividenden werden das nicht auffangen.
@Timburg: stimmt. Aber die thail. Börse hatte auch einiges nachzuholen. Gefühlt war zwischen 2019 und 2025 stillstand. Und wenn Rastelly und Du im Januar den Markt vor Ort analysiert, bin ich mehr als neidisch – du musst auf jeden Fall Bilder teilen :)
Aktiendepot – Update Oktober 2026
Der „goldene Oktober“ ist nun auch schon wieder Geschichte. Nachfolgend hiermit mein Oktober-Update, wo ich auswerte, ob es auch in meinem Depot so vielversprechend zuging:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten 10 Monate nach den letzten Zahlungseingängen für Oktober:
Hinweis: Der aufgeführte Betrag von Intel ist nach Verkauf aus der Gesamtsumme des investierten Kapitals bereits herausgerechnet!
Zukäufe/Verkäufe 2026
Auch zum Monatsbeginn Oktober gab es direkt wieder ein weiterer Zukauf, aber wie (fast) immer keine Verkäufe (einzige Ausnahme bisher war der Verkauf von Intel).
Zum 01.10.26 wanderten hierbei 30 Novo Nordisk-Aktien in meinen Aktienbestand zum Preis von je 33,33 € bzw. einem Gesamtpreis in Höhe von 1.007,30 € (inkl. 7,40 € Ordergebühren):
Bis auf Pernod Ricard, welche einen minimalen Kursrückgang gegenüber dem Vormonatsvergleich aufweisen, konnten alle weiteren Nachkäufe des laufenden Jahres ihre Kurswerte erfreulicherweise gegenüber der letzten Auswertung hochschrauben.
Neue Rekordstände auf allen Ebenen
Auch wenn der ein oder andere mein Aktiendepot eher belächelt und meine monatlichen Updates „unterhaltsam“ findet, bin ich mit meiner persönlichen Entwicklung im Depot sehr zufrieden. Pünktlich zum Monatsabschluss wurde zudem nochmals ein neues Rekordhoch erreicht:
Das Aktiendepot ist zudem ja auch nur ein Teilbereich meines bzw. unseres Gesamtvermögens. Hier stehen auch alle weiteren Parameter auf Rekordstand (= Gesamtvermögen auf Grundlage des investierten Kapitals; Gesamtvermögen nach Auswertung der tatsächlichen Depotstände und natürlich der gesamten Dividenden- und Ausschüttungserträge – egal ob auf Monats- oder Jahresbasis). Das Gesamtvermögen wächst außerdem in Rekordgeschwindigkeit. Hier macht sich mehr und mehr der Zinses-Zins-Effekt bemerkbar (u.a. auch, dass es wieder „gute“ Zinsen auf Tages- und Festgeld bzw. meine Sparbriefe gibt – hier hatte ich bei meiner Erstellung meines Mission-Börsenmillionär-Plans vor 5 Jahren keinerlei Zinsen mit einkalkuliert).
Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 3.719,89 € / 4.300 € (= 86,51 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 3,92 % / 5 % (= 78,4 %)
Das Depot hält weiterhin den Kurs und die Zielerreichungen liegen alle im Soll!
Bis zu den nächsten Depotupdates weiterhin allen viel Erfolg!