JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Ein angekündigter Stellenabbau des Flugzeugherstellers passe zu einer kurzfristig niedrigeren Produktionsrate, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer Studie am Montag. Der Schritt könnte zu einer Einsparung von rund 250 Millionen Dollar führen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 14:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 14:16 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 14:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 14:16 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 153,8USD auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 22:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Sheila Kahyaoglu
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sheila Kahyaoglu
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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