JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Ein angekündigter Stellenabbau des Flugzeugherstellers passe zu einer kurzfristig niedrigeren Produktionsrate, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer Studie am Montag. Der Schritt könnte zu einer Einsparung von rund 250 Millionen Dollar führen./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 14:16 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 14:16 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 153,8USD auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 22:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

