Globale Institutionen, Aufsichtsbehörden und Innovatoren legen die Agenda für die Zukunft des Finanzwesens fest

DUBAI, VAE, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Die erste „Dubai Future Finance Week" ging am 6. November zu Ende und brachte Finanzinstitute, Aufsichtsbehörden und Innovatoren sowie 1.000 Referenten im Rahmen von 85 Nebenveranstaltungen, 13 Leitforen und 16 Bühnen in Dubai zusammen. Unter der Leitung des Dubai International Financial Centre (DIFC), des weltweit führenden Finanzzentrums in der Region Naher Osten, Afrika und Südasien (MEASA), wurden im Rahmen der Woche mehr als 80 Partnerschaften geschlossen und über 100 strategische Ankündigungen gemacht. Damit wurde ein jährlicher Treffpunkt für die globale Finanzbranche etabliert und das Ziel der „Dubai Economic Agenda D33" vorangetrieben, die Stadt unter den vier weltweit führenden Finanzzentren zu positionieren.

Unter dem übergreifenden Motto „Finance Reimagined: Where Innovation Meets Policy and Purpose" fand die Woche statt und umfasste als Hauptveranstaltung den Dubai FinTech Summit sowie das Future Sustainability Forum, das Future Islamic Finance Forum, den Dubai Family Wealth Summit, das Future Tokenisation Forum, IPEM Future Dubai, das Capital Exchange GP-LP-Programm, den Investment Leaders Exchange, GAIP InsureTek Middle East, die MENA Banking Excellence Awards und die DealCatalyst Fixed Income Alternatives-Reihe.

Das DIFC bestätigte, dass es mittlerweile mehr als 2.000 Unternehmen aus den Bereichen KI, FinTech und Innovation sowie eine Community im Bereich Vermögens- und Asset-Management mit über 600 Firmen beherbergt.

Das DIFC kündigte Pläne zur Einführung des „Dubai FinTech Stack" an, einer Initiative, die Gründern Zugang zu den wesentlichen Fähigkeiten verschaffen soll, die für die Gründung, den Betrieb und die Skalierung ihrer Unternehmen erforderlich sind – von der Kundenakquise und dem Zahlungsverkehr bis hin zum Risikomanagement, zur finanziellen Sicherheit und zur KI-Integration.

Darüber hinaus wird die DIFC Academy im DIFC Zabeel District um das Zehnfache auf 370.000 sq. ft. erweitert und sich ab 2030 zu einem eigens errichteten akademischen Campus mit einer Kapazität für 50.000 Lernende pro Jahr entwickeln.

Um die nächste Generation von Führungskräften in Familienunternehmen heranzubilden, kündigte das DIFC im Rahmen des „Dubai Family Wealth Centre" ein „NextGen-Praktikumsprogramm 2027" an, bei dem die Teilnehmer in DIFC-Unternehmen eingesetzt werden.

Der DIFC Innovation Hub kündigte zudem Pläne zur Gründung des „Islamic Finance Innovation Centre" an, das als kooperative, globale Plattform dienen soll, um Finanzinstitute mit Aufsichtsbehörden, Scharia-Gelehrten, Normungsgremien, FinTechs und Technologieunternehmen zu vernetzen.

Ignyte, Dubais offizielle Plattform für das Start-up-Ökosystem, die unter dem Dach des DIFC betrieben wird, unterzeichnete mehrere Partnerschaften, um marktreife Lösungen zu entwickeln, Web3-Innovationen voranzutreiben und assoziierten Start-ups sowie Gründern Zugang zu Bankdienstleistungen zu ermöglichen.

Im Mai 2027 findet die „Dubai Future Finance Week" zum zweiten Mal statt.

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