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    Ungarns Regierungschef warnt vor technologischer Abhängigkeit Europas

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    Ungarns Regierungschef warnt vor technologischer Abhängigkeit Europas
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Ungarns Regierungschef Peter Magyar dringt auf eine stärkere technologische Unabhängigkeit Europas. Europa gerate bei technologischen Entwicklungen zunehmend ins Hintertreffen. "Wir wissen, wie abhängig wir von Energie, kritischen Rohstoffen, Bauteilen und Technologien sind, die außerhalb unseres Kontinents hergestellt werden", sagte er in einer Europa-Rede bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin.

    Er forderte, in europäische Technologie und industrielle Kapazitäten zu investieren. "Die Erneuerung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit darf nicht länger aufgeschoben werden."

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    Seine Rede hielt Magyar nicht etwa auf Englisch oder Ungarisch, sondern auf Deutsch. Die Sprachkenntnisse seien ein Überbleibsel aus seinem Erasmus-Semester in Hamburg. Mittlerweile habe er aber vieles wieder vergessen, gestand er bei einer anschließenden Fragerunde.

    Kurswechsel zugunsten Europas

    Magyar regiert Ungarn seit Mai. Sein Vorgänger Viktor Orban hatte in seiner Regierungszeit seit 2010 einen halb-autoritären Staat errichtet, sein Land auf einen Konfrontationskurs zur EU gesteuert und sich mit Russland und der US-Regierung von Präsident Donald Trump verbündet. Er blockierte über Jahre viele wichtige Entscheidungen der Europäischen Union mit seinem Vetorecht. Magyar kündigte nach dem Sieg seiner bürgerlichen Tisza-Partei bei der Parlamentswahl im April eine Systemwende an.

    Bei seiner Europa-Rede bekräftigte er nun diesen Kurs. "Unser Ziel ist, Ungarn zurück zu Europa zu bringen." Von Deutschland forderte er: "Wir brauchen etwas Geduld und Zeit." Er sei aber optimistisch. Wenn Ungarn Erfolg habe, könne auch Europa erfolgreich sein.

    "Wach auf, Europa, kehre zu den Menschen zurück"

    Magyar betonte, er höre den Menschen zu, reise selbst in die kleinsten Dörfer Ungarns, um die Anliegen der Menschen dort zu verstehen. Das riet er auch seinen Kollegen. Europas führende Politiker müssten "zu den Menschen gehen und verstehen, wonach sie sich sehnen. Vertrauen muss zur Grundlage eines neuen europäischen politischen Denkens werden."

    Die politische Elite Europas halte zu oft an gewohnten Arbeitsweisen fest, sagte Magyar. Er schloss seine Rede mit einer Forderung: "Wach auf, Europa, kehre zu den Menschen zurück."/wum/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 179,2 auf Nasdaq (09. November 2026, 22:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +67,12 %/+122,83 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursschwäche der NVIDIA-Aktie und mögliche weitere Rückgänge im KI-Sektor. Die Bewertung ist umstritten: Überbewertungswarnungen stehen Verweisen auf steigende Gewinne und sinkende KGVs gegenüber. Einige erwarten Kursgewinne mit den nächsten Geschäftszahlen. Eine Bodenbildung bleibt aus Sicht der Diskutierenden offen; bei 220–230 US-Dollar werden erneute Put-Positionen erwogen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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