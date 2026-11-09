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    Ölpreise fallen weiter - Brent in Richtung 90 US-Dollar

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    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise sinken wegen Hoffnung auf Iran-Deal
    • Verhandlungen zur Öffnung der Straße von Hormus
    • Abgeordneter fordert Amtsenthebung von Hegseth
    Ölpreise fallen weiter - Brent in Richtung 90 US-Dollar
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag immer stärker unter Druck geraten. So nahmen die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Kriegs zwischen den USA und dem Iran zu. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete zuletzt 92,10 US-Dollar und damit gut 6 Prozent weniger als am Freitag. Kurz zuvor war der Preis sogar unter 91 Dollar gefallen.

    US-Präsident Donald Trump hatte zuvor neue großangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet, solange es Fortschritte in den Verhandlungen gibt. "Es hängt davon ab, ob sie ein sehr starkes Abkommen unterzeichnen oder nicht", sagte Trump am Wochenende in einem Telefoninterview des Nachrichtensenders CNN mit Bezug auf die Führung des Iran. Gleichwohl dämpfte US-Außenminister Marco Rubio die Erwartungen an einen baldigen Durchbruch bei den Gesprächen mit dem Iran.

    Hinzu kamen Nachrichten über Fortschritte bei den Verhandlungen über die Öffnung der Straße von Hormus. "Der US-Präsident wird sich mit dem Premierminister von Katar treffen, der einen Vorschlag aus Teheran mitbringt, wonach die Straße von Hormus im Gegenzug für die Freigabe von eingefrorenen Geldern in Höhe von 8 Milliarden Dollar wieder geöffnet werden soll", berichtete die Tageszeitung "Israel HaYmon" unter Berufung auf eine diplomatische Quelle. Ein katarischer Regierungsvertreter erklärte jedoch der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass die Berichte falsch seien. Die Verhandlungen würden fortgesetzt, so der Regierungsvertreter.

    Und schließlich wurde im US-Repräsentantenhaus ein Antrag auf Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth gestellt. Der republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie verlas im Plenarsaal Vorwürfe gegen den Minister wegen dessen Vorgehen im Iran-Krieg. Streitkräfte seien in Kampfhandlungen gegen die Islamische Republik entsandt worden, obwohl der Kongress keine Ermächtigung erteilt habe, lautet ein Kernvorwurf./mis





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