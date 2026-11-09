Ölpreise fallen weiter - Brent in Richtung 90 US-Dollar

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag immer stärker unter Druck geraten. So nahmen die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Kriegs zwischen den USA und dem Iran zu. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete zuletzt 92,10 US-Dollar und damit gut 6 Prozent weniger als am Freitag. Kurz zuvor war der Preis sogar unter 91 Dollar gefallen.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor neue großangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet, solange es Fortschritte in den Verhandlungen gibt. "Es hängt davon ab, ob sie ein sehr starkes Abkommen unterzeichnen oder nicht", sagte Trump am Wochenende in einem Telefoninterview des Nachrichtensenders CNN mit Bezug auf die Führung des Iran. Gleichwohl dämpfte US-Außenminister Marco Rubio die Erwartungen an einen baldigen Durchbruch bei den Gesprächen mit dem Iran.