7. World Media Summit veröffentlicht Vorschau-Video „AI-Powered, Toward a Shared New Future"

PEKING, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Das Vorschau-Video zum 7. World Media Summit mit dem Titel „AI-Powered, Toward a Shared New Future" wurde am 7. November veröffentlicht.

Das Video kombiniert Live-Aufnahmen und Archivaufnahmen mit KI-generierten Bildern und beleuchtet die Entwicklung der Medien sowie die globale Medienzusammenarbeit im Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI). Es konzentriert sich auf drei Themen: wie Technologie die Medien verändert, wie die Medien journalistische Grundsätze wahren können und wie Medienorganisationen weltweit zusammenarbeiten können, um die Herausforderungen einer neuen Ära zu bewältigen.

Das Video verbindet das 95-jährige Jubiläum der Nachrichtenagentur Xinhua, den 7. Weltmediengipfel und die sich wandelnde Rolle der Medien im Zeitalter der KI und präsentiert eine Vision globaler Medien, die gemeinsam den technologischen Wandel bewältigen, journalistische Werte bewahren und eine gemeinsame Zukunft gestalten.

Mitwirkende

Konzept: Chen Kaixing, Yan Tao

Gesamtkoordination: Ji Meng, Liu Jiawen

Projektplanung: Zhang Jie, Yang Lei, Zhang Chunxiao, Liu Chuntian, Wang Yixuan, Zhuang Yunkai, Wang Cong, Zhao Wei, Guo Xingxin, Liu Yuan, Han Xiao

Direktor: Wang Zijiao

Reporter: Zhou Haojin, Zhang Yanfang, Shen Haoyang, Wang Haizhou, Luo Chen, Halina, Garidi, Zou Xuemian, Hu Jiali, Liu Ying, Li Yong, Zhou Tianhe

Redaktion: Su Yiren, Zheng Jinqiang, Zeng Xuezhen

In Zusammenarbeit mit dem Auslandsbüro der Nachrichtenagentur Xinhua und Xinhuanet

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