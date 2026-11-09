Northern Data raises 2026 revenue outlook after Q3 report
Northern Data’s Q3 revenue jumped to EUR 59 million, driving a higher 2026 outlook as stronger pricing and high GPU utilization fueled growth.
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- Q3 2026 revenue was approximately EUR 59 million, up from EUR 8 million in Q3 2025.
- Adjusted EBITDA for Q3 2026 was approximately EUR 34 million.
- Cash and cash equivalents stood at approximately EUR 24 million on September 30, down from EUR 40 million on June 30, 2026.
- Northern Data raised its FY 2026 revenue outlook to EUR 190–210 million.
- The previous FY 2026 outlook was EUR 170–190 million.
- The improved outlook reflects stronger pricing and continued high utilization of the Group’s GPU estate.
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