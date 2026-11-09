Northern Data hebt Umsatzprognose 2026 nach Q3-Ergebnissen an 53 0 Kommentare

Wachstumsschub bei Northern Data: Der Quartalsumsatz steigt auf 59 Mio. Euro. Hohe GPU-Auslastung und bessere Preise treiben auch die Jahresprognose nach oben.

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