Northern Data hebt Umsatzprognose 2026 nach Q3-Ergebnissen an
Wachstumsschub bei Northern Data: Der Quartalsumsatz steigt auf 59 Mio. Euro. Hohe GPU-Auslastung und bessere Preise treiben auch die Jahresprognose nach oben.
Foto: adobe.stock.com
- Northern Data veröffentlichte am 9. November 2026 die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026.
- Der Umsatz lag in Q3 2026 bei rund 59 Mio. Euro, nach 8 Mio. Euro im Vorjahresquartal.
- Das bereinigte EBITDA betrug im dritten Quartal rund 34 Mio. Euro.
- Zum 30. September 2026 verfügte die Gruppe über rund 24 Mio. Euro an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, gegenüber 40 Mio. Euro Ende Juni.
- Die Umsatzprognose für 2026 wurde von 170–190 Mio. Euro auf 190–210 Mio. Euro angehoben.
- Grund für die höhere Prognose sind eine verbesserte Preisentwicklung und die weiterhin hohe Auslastung des GPU-Bestands.
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