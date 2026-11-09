JEFFERIES stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 1350 auf 1100 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern und Automobilzulieferer habe bei der operativen Umsetzung enttäuscht und die eigenen Ambitionen gedrosselt, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun müsse das Unternehmen neues Vertrauen aufbauen. Das könne mit einer Kapitalmarktveranstaltung Ende November beginnen./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:03 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:03 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,24 % und einem Kurs von 845EUR auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1100

Kursziel alt: 1350

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1100,00 € , was eine Steigerung von +30,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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