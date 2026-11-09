JEFFERIES stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 1350 auf 1100 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern und Automobilzulieferer habe bei der operativen Umsetzung enttäuscht und die eigenen Ambitionen gedrosselt, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun müsse das Unternehmen neues Vertrauen aufbauen. Das könne mit einer Kapitalmarktveranstaltung Ende November beginnen./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:03 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:03 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:03 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:03 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,24 % und einem Kurs von 845EUR auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1100
Kursziel alt: 1350
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1100
Kursziel alt: 1350
Währung: EUR
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