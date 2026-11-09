Iran-Krieg ist militärisch 'effektiv vorüber'
Trump
- Trump erklärt den Iran-Konflikt für vorüber
- Blockade bleibt, neue Angriffe sind nicht geplant
- Trump hofft auf Frieden, bleibt aber einsatzbereit
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt. "Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer", sagte Trump nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Katar tritt als ein Unterhändler in dem Konflikt auf. "Vor allem Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait und andere würden den Status quo bevorzugen", hatte Trump zuvor auf Truth Social mitgeteilt.
Die Seeblockade gegen den Iran werde aufrechterhalten, allerdings seien keine neuen Angriffe geplant, sagte Trump. Er hoffe darauf, bald ein Friedensabkommen vereinbaren zu können. "Aber falls wir wieder eingreifen müssen, sind wir voll einsatzbereit und stehen bereit." Das scheine derzeit aber unwahrscheinlich, hatte er zuvor auf Truth Social geschrieben.
Trump hatte neue Angriffe zuvor bereits als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet, das allerdings an Fortschritte in den Verhandlungen geknüpft. In den vergangenen Wochen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Trump nach den US-Parlamentswahlen eine Wiederaufnahme großangelegter Kampfhandlungen anordnen könnte./jcf/DP/mis
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Der Irankrieg hat den Trend zu erneuerbaren Energiequellen deutlich verstärkt. Die Nachfrage nach Öl wird in den nächsten Jahren fallen. 2 Meldungen dazu
"IEA Sees 4,800 GW of New Renewables by 2031
"Elektroautos legen kräftig zu, Verbrenner verlieren
Den größten Ausschlag gab es bei den Antrieben. Fabrikneue Elektroautos (BEV) verbuchten einen satten Sprung nach vorn: 94.086 Neuzulassungen bedeuten ein Plus von 79,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Reine Stromer sicherten sich damit einen Marktanteil von 37,0 Prozent
Ja, die Zeit mit Unterversorgung scheint erstmal vorbei. Von daher sollten wir das Jahres-Top hinter uns haben, selbst bei aller Volatilität, die aktuell noch da ist. Die Hochrisiko-Transits mit Umpumpen des Öls hinter der Straße von Hormus auf die Zieltanker aktuell noch mit bis zu 30$ Extra-Kosten pro Barrel zu Buche (Quelle: tecson). Daher kommen die 90+ $ Ölpreis. Und die nimmt dann jeder anderer Ölförderer natürlich auch dankend an für sein Öl.
Wow, Leute Trump rächt sich durch Markt Manipulation und macht sich die Taschen voll. Seine Wähler gehen dem am Arsch vorbei, es wird nicht besser sondern noch schlimmer. Trump erpresst sein Volk in dem er erwartet wie ein Herrscher gehuldigt zu werden. Die Amis haben keinen Verstand, sonst wäre dieser Idiot nie an die Macht gekommen. Was er jetzt sagt ist in 5 Minuten schon wieder erledigt und wird von ihm als Fakenews dargestellt, wenn man den auch noch einen Videobeweis vorlegt ist das KI Fake, so seine Behauptung. Sein Hobby ist Lügen und betrügen, die eigene Familie verdient und die Amerikaner müssen Dreck fressen. Sollte der Ölpreis auch noch auf 200 steigen ist es ihm egal, da ja andere schuld sind. Bei uns ist es das rechte und konservative Lager. Das DT einer Psychopath ist weis man doch schon lange und wen juckts ?