Lizenz- und Liefervereinbarungen für Zemcelpro (UM171-Zelltherapie) in Europa bekannt gegeben

MONTREAL, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- ExCellThera Inc. („ExCellThera"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Blutstammzellvermehrung und der Technologien zur Verbesserung der Stoffwechselfitness sowie Muttergesellschaft von Cordex Biologics („Cordex"), gab heute bekannt, dass Cordex exklusive Lizenz- und Liefervereinbarungen geschlossen hat, die Avanzanite Bioscience B.V. („ Avanzanite") die Vermarktungsrechte für Zemcelpro (Dorocubicel), auch bekannt als UM171-Zelltherapie, in 32 Ländern, darunter der Europäische Wirtschaftsraum, das Vereinigte Königreich und die Schweiz, gewährt werden.

Zemcelpro ist ein neuartiges, personalisiertes, kryokonserviertes Produkt für die Transplantation hämatopoetischer Stammzellen, das zwei zelluläre Komponenten enthält: mit UM171 expandierte CD34+-Zellen (Dorocubicel) sowie nicht expandierte CD34–-Zellen, die jeweils aus derselben Nabelschnurblut-Einheit stammen. Das Produkt wird zur Behandlung von hämatologischen Malignomen (Blutkrebserkrankungen) wie Leukämien und Myelodysplasien eingesetzt. In der Europäischen Union ist es für die Behandlung erwachsener Patienten mit hämatologischen Malignomen indiziert, die nach einer myeloablativen Konditionierung eine allogene hämatopoetische Stammzelltransplantation benötigen und für die kein geeigneter Spender zur Verfügung steht.

„Diese Vereinbarungen mit Avanzanite stellen einen wichtigen Meilenstein dar, um Zemcelpro Patienten in ganz Europa mit erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf zugänglich zu machen und unsere globale Vermarktungsstrategie voranzutreiben", sagte David Millette, CEO von Cordex. „Die europaweite Präsenz von Avanzanite sowie das Fachwissen des Unternehmens bei der Markteinführung von Therapien für seltene Erkrankungen und beim Marktzugang machen es zu einem starken strategischen Partner für Cordex. Wir freuen uns darauf, eng mit dem Team von Avanzanite zusammenzuarbeiten, um den Zugang der Patienten zu Zemcelpro zu erweitern."