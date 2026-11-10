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    Quantinuum nimmt an der 4. Annual Crypto, FinTech, AI & Energy Infrastructure Conference von Cantor Convergence teil

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    Quantinuum nimmt an der 4. Annual Crypto, FinTech, AI & Energy Infrastructure Conference von Cantor Convergence teil
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    BROOMFIELD, Colorado, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (Nasdaq: QNT) (das „Unternehmen"), ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, gab heute bekannt, dass Mitglieder seines Führungsteams an der 4. Annual Crypto, FinTech, AI & Energy Infrastructure Conference von Cantor Convergence teilnehmen werden, die vom 10. bis 12. November 2026 in Miami, Florida, stattfindet.

    Quantinuum Logo

    Quantinuum wird im Rahmen der Konferenz an einem Kamingespräch teilnehmen und Einzelgespräche mit Investoren führen.

    Informationen zu Quantinuum

    Quantinuum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing und bietet eine Full-Stack-Plattform an, die darauf ausgelegt ist, Quantencomputing in realen Umgebungen einsetzbar zu machen. Das Unternehmen hat mehrere Generationen von Quantensystemen auf Basis gefangener Ionen kommerziell eingesetzt, die auf der bewährten QCCD-Architektur aufbauen, welche es mit neuartigen Designs und Funktionen umgesetzt hat, um die branchenweit höchsten Genauigkeitswerte gemessen an der durchschnittlichen Zwei-Qubit-Gattertreue zu erreichen. Quantinuum unterhält aktive Kooperationen sowohl mit Marktführern in den Bereichen Pharmazie, Materialwissenschaften und Finanzdienstleistungen sowie auf Regierungs- und Industriemärkten als auch mit akademischen und Forschungseinrichtungen weltweit.

    Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 850 Mitarbeiter, darunter führende Wissenschaftler und Forscher. Mehr als 70 % des Technologieteams haben einen Doktortitel oder einen Master-Abschluss. Quantinuum hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und verfügt über weitere Standorte in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Japan, Katar und Singapur.

    Kontakt

    Ansprechpartner für Investoren und Medien

    Shub Mukherjee – Ansprechpartner für Investoren – investors@quantinuum.com
    Aaron Sorenson – Ansprechpartner für Medien – press@quantinuum.com 

     

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/quantinuum-nimmt-an-der-4-annual-crypto-fintech-ai--energy-infrastructure-conference-von-cantor-convergence-teil-302933958.html

    Die Quantinuum Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,71 % und einem Kurs von 40,09USD auf Nasdaq (09. November 2026, 23:45 Uhr) gehandelt.







    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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