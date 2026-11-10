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    Gerinnungshemmer Sunharbo von Bayer auch in den USA zugelassen

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    Für Sie zusammengefasst
    • FDA lässt Bayer-Mittel Sunharbo in den USA zu
    • Analysten trauen Asundexian Milliardenumsätze zu
    • Sunharbo soll Rückgänge bei Xarelto und Eylea abfedern
    Gerinnungshemmer Sunharbo von Bayer auch in den USA zugelassen
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Bayer darf auf dem wichtigen US-Markt den Nachfolger des vormaligen Blockbusters Xarelto zur Schlaganfallvorbeugung verkaufen. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA ließ laut einer Mitteilung vom späten Montag das Medikament Sunharbo mit dem Wirkstoff Asundexian zur Anwendung in Kombination mit einer Thrombozytenaggregationshemmung zur Senkung des Schlaganfallrisikos zu.

    Konkret geht es um Erwachsene, die kürzlich einen leichten bis mittelschweren nicht-kardioembolischen ischämischen Schlaganfall erlitten haben, also einen Schlaganfall, der durch ein Blutgerinnsel verursacht wurde, das nicht aus dem Herzen stammt - oder um erwachsene Patienten nach einem sogenannten Mini-Schlaganfall. Jüngst hatte China Sunharbo bereits zugelassen.

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    Studiendaten zu Asundexian hatten vor knapp einem Jahr unter Anlegern die Hoffnungen auf einen weiteren Pharmakassenschlager wiedererweckt, nachdem Bayer zwei Jahre zuvor noch eine Phase-III-Studie zu Asundexian bei Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko wegen eines Misserfolgs vorzeitig beenden musste. Analysten sehen Asundexian als Blockbuster, trauen dem Mittel also perspektivisch Milliardenumsätze zu.

    Mit der Zulassung erhält das Pharmageschäft einen weiteren Wachstumstreiber, der helfen könnte, fortgesetzte Umsatzeinbrüche beim Blutgerinnungshemmer Xarelto sowie dem Augenmedikament Eylea abzufedern. Die beiden Kassenschlager leiden nach Patentabläufen unter der Konkurrenz durch Nachahmer (Generika)./mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 56,90 auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +13,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 55,90 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von -19,16 %/+15,99 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die ausstehende Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs als möglichen Kurstreiber. Teilnehmer erwarten bei positivem Ausgang Kurse um oder über 60 Euro und diskutieren eine Jahresendrallye durch Window Dressing. Nach der zähen Marke von 53 Euro wird weiteres Potenzial bei geringem Verkaufsdruck gesehen. Offen bleiben der Entscheidungszeitpunkt und mögliche Rechtsmittel, die die Wirksamkeit des Vergleichs um Jahre verzögern könnten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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