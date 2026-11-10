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    Phenom Resources sucht Nevadas nächsten Goldschatz, Lufthansa fliegt Rekordumsatz ein, Qualcomm setzt auf KI. Drei spannende Aktien im Check

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    Der Goldproduzent SSR Mining ist im Sommer bei dem kleinen Goldexplorer Phenom Resources eingestiegen und hofft damit auf lukrative Goldfunde in Nevada, bevor erste Bohrungen überhaupt ausgewertet sind. Das frühzeitige Engagement bringt den …

    Phenom Resources sucht Nevadas nächsten Goldschatz, Lufthansa fliegt Rekordumsatz ein, Qualcomm setzt auf KI. Drei spannende Aktien im Check
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Der Goldproduzent SSR Mining ist im Sommer bei dem kleinen Goldexplorer Phenom Resources eingestiegen und hofft damit auf lukrative Goldfunde in Nevada, bevor erste Bohrungen überhaupt ausgewertet sind. Das frühzeitige Engagement bringt den Kanadiern Renommee und Finanzkraft und sorgt bei der Aktie für Fantasie. Bei Lufthansa überraschte der Gewinn trotz teuren Kerosins. Qualcomm will mit Amazon den Einstieg ins Geschäft mit KI-Rechenzentren vorantreiben. Drei aussichtsreiche Aktien mit unterschiedlichen Chancen und Risiken im Check.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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