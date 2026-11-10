Phenom Resources sucht Nevadas nächsten Goldschatz, Lufthansa fliegt Rekordumsatz ein, Qualcomm setzt auf KI. Drei spannende Aktien im Check
Der Goldproduzent SSR Mining ist im Sommer bei dem kleinen Goldexplorer Phenom Resources eingestiegen und hofft damit auf lukrative Goldfunde in Nevada, bevor erste Bohrungen überhaupt ausgewertet sind. Das frühzeitige Engagement bringt den …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Der Goldproduzent SSR Mining ist im Sommer bei dem kleinen Goldexplorer Phenom Resources eingestiegen und hofft damit auf lukrative Goldfunde in Nevada, bevor erste Bohrungen überhaupt ausgewertet sind. Das frühzeitige Engagement bringt den Kanadiern Renommee und Finanzkraft und sorgt bei der Aktie für Fantasie. Bei Lufthansa überraschte der Gewinn trotz teuren Kerosins. Qualcomm will mit Amazon den Einstieg ins Geschäft mit KI-Rechenzentren vorantreiben. Drei aussichtsreiche Aktien mit unterschiedlichen Chancen und Risiken im Check.
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