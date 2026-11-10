Phenom Resources sucht Nevadas nächsten Goldschatz, Lufthansa fliegt Rekordumsatz ein, Qualcomm setzt auf KI. Drei spannende Aktien im Check Der Goldproduzent SSR Mining ist im Sommer bei dem kleinen Goldexplorer Phenom Resources eingestiegen und hofft damit auf lukrative Goldfunde in Nevada, bevor erste Bohrungen überhaupt ausgewertet sind. Das frühzeitige Engagement bringt den …



