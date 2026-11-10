Höhenflug und Dämpfer! Warum Rheinmetall Federn lässt, Hensoldt profitiert und dynaCERT als Wasserstoff-Pionier durchstarten möchte! Der europäische Rüstungssektor steht vor einer Art Zerreißprobe und auch vor schwierigen Zeiten. Während das Branchenschwergewicht Rheinmetall trotz glänzender Margen über schmerzhafte Prognosekürzungen und unerwartete Projektverzögerungen stolpert, …



