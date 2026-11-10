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    Höhenflug und Dämpfer! Warum Rheinmetall Federn lässt, Hensoldt profitiert und dynaCERT als Wasserstoff-Pionier durchstarten möchte!

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    Der europäische Rüstungssektor steht vor einer Art Zerreißprobe und auch vor schwierigen Zeiten. Während das Branchenschwergewicht Rheinmetall trotz glänzender Margen über schmerzhafte Prognosekürzungen und unerwartete Projektverzögerungen stolpert, …

    Höhenflug und Dämpfer! Warum Rheinmetall Federn lässt, Hensoldt profitiert und dynaCERT als Wasserstoff-Pionier durchstarten möchte!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Der europäische Rüstungssektor steht vor einer Art Zerreißprobe und auch vor schwierigen Zeiten. Während das Branchenschwergewicht Rheinmetall trotz glänzender Margen über schmerzhafte Prognosekürzungen und unerwartete Projektverzögerungen stolpert, glänzen andere Verteidigungsspezialisten mit Rekordaufträgen wie z. B. Hensoldt mit einhergehend mit angehobenen Jahreszielen. Doch die großen Überraschungen für chancenorientierte Portfolios lauern oft abseits der ersten Reihe in zukunftsweisenden Nischentechnologien und sind naturgemäß auch deutlich spekulativer. dynaCERT versucht sich in einer engen charttechnischen Formation nach oben zu kämpfen und wartet auf den entscheidenden Befreiungsschlag. Dieser könnte aber schon bald folgen! Erfahren Sie nachfolgend bei welchen Aktien Einstiegschancen lauern und warum an der Börse jetzt vor allem ein kühler Kopf und Weitblick gefragt sind.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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