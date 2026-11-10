🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    G7-Außenminister beraten über Ukraine-Unterstützung

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • G7 beraten über Ukraine-Hilfe für den Kriegswinter
    • Ukraine und Russland verhandeln seit Februar wieder
    • Gespräche behandeln auch Iran und Nahost-Konflikte
    G7-Außenminister beraten über Ukraine-Unterstützung
    Foto: Siarhei - 356130783

    PARIS (dpa-AFX) - Angesichts anhaltender massiver russischer Angriffe beraten die demokratischen Wirtschaftsmächte der G7 über die Unterstützung der Ukraine im nächsten Kriegswinter. Auch der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha wird zu den Gesprächen der G7-Außenminister am Dienstag (ab 08.00 Uhr) in Paris erwartet. Parallel verhandeln die Ukraine und Russland unter US-Vermittlung in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten erstmals seit Februar wieder über eine mögliche Beendigung des von Moskau 2022 begonnenen Krieges.

    Neben dem Ukraine-Krieg soll in der französischen Hauptstadt auch die Lage im Nahen und Mittleren Osten im Zentrum der Gespräche stehen. Dabei soll es um den Iran-Krieg, aber auch die Situation etwa in Syrien, dem Libanon und in den palästinensischen Gebieten gehen.

    Mit einer gemeinsamen Abschlusserklärung der G7-Länder Deutschland, Frankreich, USA, Italien, Großbritannien, Japan und Kanada wird nicht unbedingt gerechnet. Frankreich will als Gastgeber aber eine eigene Erklärung zum Treffen veröffentlichen. Die G7-Minister haben auch Kollegen aus Brasilien, Saudi-Arabien, Ägypten und Südkorea geladen./bk/DP/jha






    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    G7-Außenminister beraten über Ukraine-Unterstützung Angesichts anhaltender massiver russischer Angriffe beraten die demokratischen Wirtschaftsmächte der G7 über die Unterstützung der Ukraine im nächsten Kriegswinter. Auch der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha wird zu den Gesprächen der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     