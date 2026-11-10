Neuer Anlauf für Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi

ABU DHABI (dpa-AFX) - Nach mehr als acht Monaten wollen die USA, Russland und die Ukraine einen Gesprächsfaden zu einer möglichen Beendigung des Ukraine-Kriegs wieder aufnehmen. Erneut sollen die für diesen Dienstag und Mittwoch angekündigten Gespräche in Abu Dhabi stattfinden.

US-Präsident Donald Trump schürte zuletzt durch Äußerungen über ein baldiges "großes schönes Abkommen" und Gespräche mit Russlands Präsident Wladimir Putin die Erwartungen, kurz vor einem Friedensvertrag zu stehen. Einen Durchbruch erwarten Beobachter bei dieser Runde allerdings nicht. Aus den USA sollen der Sondergesandte Steve Witkoff und Trump-Schwiegersohn Jared Kushner dabei sein. Washington sieht sich unter Trump als Vermittler. Zuletzt gab es im Februar ein dreiseitiges Treffen in Genf, davor zweimal in Abi Dhabi.