FBI ermittelt bei Affäre des Nvidia-Chefs Huang

Der US-Chipriese Nvidia hatte zuvor nach Berichten, dass Firmenchef Huang zum Ziel ausländischer Spionageaktivitäten geworden sei, eine eigene Untersuchung eingeleitet. Die Untersuchung solle von Mitgliedern des Verwaltungsrates und externen Ermittlern geführt werden, hieß es. In den vergangenen Tagen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Huang ein Verhältnis zu einer Frau gehabt habe, die nach Vermutungen von US-Sicherheitskreisen vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sei. Huang bestätigte in einer E-Mail an die Nvidia-Beschäftigten, dass er eine Affäre gehabt habe.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das FBI ermittelt nach Worten von US-Präsident Donald Trump im Fall der Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin. Die US-Bundespolizei prüfe den Fall, sagte Trump auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Ob sich die Ermittlungen auch gegen Huang direkt richten, ließ der Präsident offen.

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In den vergangenen Jahren hatte sich Huang ein enges Verhältnis zu Trump aufgebaut. Dieser stellte sich bei der Pressekonferenz erneut hinter den Nvidia-Chef. Huang bestreite, von den Machenschaften der angeblichen Spionin gewusst zu haben, sagte der Präsident. Trump habe mit ihm gesprochen und diesen darauf angesprochen. "Er sagte, dass er keine Ahnung gehabt habe, dass sie eine Spionin war, und ich glaube ihm das wirklich."

Angesprochen darauf, ob er den Fall bei seinem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping ansprechen werde, sagte Trump lediglich: "Nein, ich glaube nicht." In etwas mehr als einer Woche könnten sich beide am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im südchinesischen Shenzhen zum dritten Mal in diesem Jahr begegnen./ngu/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,27 % und einem Kurs von 178,7 auf Nasdaq (10. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -14,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,19 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,84 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +67,91 %/+123,88 % bedeutet.



