BMW lässt Schichten ausfallen
Fehlende Teile
- BMW meldet Schichtausfälle wegen fehlender Teile
- Engpässe betreffen Regensburg, Leipzig und Oxford
- Konzern nennt fehlende Teile und Gründe nicht
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat Probleme mit fehlenden Teilen. "Aufgrund kurzfristiger Engpässe in der externen Teileversorgung kam beziehungsweise kommt es derzeit zu Schichtausfällen in einzelnen BMW Group Werken", sagte ein Sprecher auf Nachfrage.
Dazu, welche Teile fehlen und warum, äußerte sich der Konzern nicht. Wie aus Unternehmenskreisen zu hören ist, sind oder waren drei Werke betroffen - konkret Regensburg, Leipzig und Oxford.
Man stehe in engem Kontakt mit dem Lieferantennetzwerk und habe Maßnahmen ergriffen, "um die Teileversorgung zu stabilisieren und die Produktion wieder aufzunehmen", sagte ein Sprecher. Dazu, wie viel Produktion ausgefallen ist, gab es zunächst keine konkreten Informationen.
Im Werk in Regensburg produzierte BMW vergangenes Jahr knapp 357.000 Autos, in Leipzig waren es knapp 260.000 und in Oxford rund 124.000. Eine einzelne ausgefallene Schicht kann dort einige hundert Autos betreffen. Solche Ausfälle können erfahrungsgemäß aber oft aufgeholt werden./ruc/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 59,02 auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +2,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,48 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 33,12 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der BMW Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -1,73 %/+38,94 % bedeutet.
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Andere Hersteller entlassen Mitarbeiter und sitzen viel viel viel tiefer in der Krise. BMW sorgt dafür, dass es gar nicht soweit kommt und bietet den Kollegen an, mit einer Abfindung das Unternehmen zu verlassen, welche es in der Höhe bisher noch nie gegeben hat.
Die Stimmung innerhalb der Belegschaft ist gut. Alle wissen wie die momentane Lage ist, aber bisher hat BMW uns und den Konzern immer wieder auf Kurs gebracht. Als Familienvater weiß ich das sehr zu schätzen und freue mich auf kommende, stärkere Jahre in der Zukunft.