BMW lässt Schichten ausfallen

Dazu, welche Teile fehlen und warum, äußerte sich der Konzern nicht. Wie aus Unternehmenskreisen zu hören ist, sind oder waren drei Werke betroffen - konkret Regensburg, Leipzig und Oxford.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat Probleme mit fehlenden Teilen. "Aufgrund kurzfristiger Engpässe in der externen Teileversorgung kam beziehungsweise kommt es derzeit zu Schichtausfällen in einzelnen BMW Group Werken", sagte ein Sprecher auf Nachfrage.

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Man stehe in engem Kontakt mit dem Lieferantennetzwerk und habe Maßnahmen ergriffen, "um die Teileversorgung zu stabilisieren und die Produktion wieder aufzunehmen", sagte ein Sprecher. Dazu, wie viel Produktion ausgefallen ist, gab es zunächst keine konkreten Informationen.

Im Werk in Regensburg produzierte BMW vergangenes Jahr knapp 357.000 Autos, in Leipzig waren es knapp 260.000 und in Oxford rund 124.000. Eine einzelne ausgefallene Schicht kann dort einige hundert Autos betreffen. Solche Ausfälle können erfahrungsgemäß aber oft aufgeholt werden./ruc/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 59,02 auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +2,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,48 %. Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 33,12 Mrd.. BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der BMW Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -1,73 %/+38,94 % bedeutet.



