🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsManchester United Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Manchester United Registered (A)

    Carrick droht Rauswurf bei Manchester United

    Britische Medien

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Manchester United erwägt Carricks Entlassung
    • United gewann nur eines der ersten zehn Ligaspiele
    • Nagelsmann gilt als Kandidat für Carricks Nachfolge
    Britische Medien - Carrick droht Rauswurf bei Manchester United
    Foto: charnsitr - stock.adobe.com

    MANCHESTER (dpa-AFX) - Nach dem schlechtesten Saisonstart des englischen Rekordmeisters Manchester United seit Jahrzehnten droht Trainer Michael Carrick britischen Medien zufolge der Rauswurf. Die Verantwortlichen des Premier-League-Clubs würden die laufende Länderspielpause dazu nutzen, erneut über die Zukunft des 45-Jährigen zu beraten. Eine Entscheidung solle bald fallen, nachdem Carrick zuletzt noch einmal eine Schonfrist eingeräumt worden war.

    Unter seiner Regie hat der Traditionsverein nur eines der ersten zehn Ligaspiele gewonnen. Nach zuletzt acht sieglosen Partien in der Premier League belegt der Club als Tabellen-18. unter den 20 Teams einen Abstiegsplatz. Am vergangenen Wochenende rettete Manchester dank zweier Tore in der Nachspielzeit zumindest ein 4:4 gegen Aston Villa, zuvor war in der Champions League nach einem 0:2-Rückstand noch ein 3:2-Sieg gegen AS Rom gelungen.

    Nagelsmann als möglicher Nachfolger gehandelt

    Trotzdem muss Carrick den schlechtesten Start in die einheimische Liga seit vier Jahrzehnten verantworten. Daher könnten Geschäftsführer Omar Berrada und Fußball-Direktor Jason Wilcox, die selbst unter Druck stehen, dem Minderheitsgesellschafter Jim Ratcliffe und der Eigentümer-Familie Glazer nun die Trennung von Carrick empfehlen, schrieb der Sender BBC. Eine Entscheidung sei indes noch nicht gefallen, berichtete auch der Sender Sky Sports.

    Carrick hatte das Team erst Mitte Januar nach der Trennung von Ruben Amorim zunächst als Interimscoach übernommen. Mit ihm an der Seitenlinie schaffte der 20-malige Meister noch den Sprung in die Champions League, was dem früheren Profi die Beförderung zum Cheftrainer einbrachte. Im Fall einer Trennung soll laut Medien auch der frühere Bundestrainer Julian Nagelsmann zu den Kandidaten auf die Nachfolge zählen./se/DP/zb

    Manchester United Registered (A)

    +2,22 %
    +9,88 %
    +14,40 %
    +10,97 %
    +53,06 %
    +23,31 %
    +47,30 %
    +49,89 %
    +82,04 %
    ISIN:KYG5784H1065WKN:A1J2MK
    Manchester United Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Manchester United Registered (A) Aktie

    Die Manchester United Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 20,74 auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Manchester United Registered (A) Aktie um +9,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Manchester United Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Britische Medien Carrick droht Rauswurf bei Manchester United Nach dem schlechtesten Saisonstart des englischen Rekordmeisters Manchester United seit Jahrzehnten droht Trainer Michael Carrick britischen Medien zufolge der Rauswurf. Die Verantwortlichen des Premier-League-Clubs würden die laufende …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     