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    Deutschland verliert stark an Kaufkraft

    'Correctiv'

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    Für Sie zusammengefasst
    • Lebensmittelpreise steigen stärker als Einkommen
    • Kaufkraftindex sinkt in Deutschland um knapp 17 Prozent
    • Experten bezweifeln, dass der Index Kaufkraft misst
    'Correctiv' - Deutschland verliert stark an Kaufkraft
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ESSEN (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland spüren es beim Besuch im Supermarkt. Vieles ist deutlich teurer als vor ein paar Jahren. Laut einer Auswertung der Rechercheredaktion "Correctiv" verzeichnet kein anderes der 28 untersuchten Länder in Europa bei Grundnahrungsmitteln einen prozentual so großen Kaufkraftverlust. Die Preise für Mehl, Milch, Eier und Butter sind hierzulande demnach seit 2016 deutlich stärker gestiegen als die Einkommen. Die Untersuchung wird von Experten teilweise skeptisch gesehen.

    Grundlage der "Correctiv"-Analyse sind Preisdaten aus 28 Ländern für Lebensmittel sowie Eurostat-Daten zum verfügbaren Einkommen. Diese umfassen neben Löhnen und Gehältern auch Renten und Sozialleistungen.

    Zur Veranschaulichung wurde der sogenannte Pfannkuchen-Index genutzt - ein von "Correctiv" entwickeltes Werkzeug, um die
    Lebenshaltungskosten und die reale Kaufkraft in verschiedenen europäischen Ländern vergleichbar zu machen. Er zeigt, wie viele Pfannkuchen beziehungsweise Eierkuchen sich eine Person von fünf Prozent eines Tageseinkommens leisten kann.

    Basis ist das Medianeinkommen. Die Berechnung beruht auf einem Rezept für 10 Pfannkuchen oder Eierkuchen mit 280 Gramm Mehl, 700 Milliliter Milch, 4 Eiern und 50 Gramm Butter.

    Österreich führt Ranking an

    In Deutschland lag der Index 2016 bei gut 20 Pfannkuchen, 2026 sind es nur noch 16,7. Das entspricht einem Rückgang von knapp 17 Prozent. Laut "Correctiv" ist das darauf zurückzuführen, dass die Zutatenpreise seither stärker zugelegt haben (plus 68,4 Prozent) als die Einkommen (plus 40,1 Prozent).

    Im Kaufkraft-Ranking fällt Deutschland dadurch vom ersten auf den dritten Platz zurück. Innerhalb Europas zeigen sich große Unterschiede. Den höchsten Wert erreicht laut "Correctiv" Österreich mit 18,3 Pfannkuchen, Schlusslicht ist Nordmazedonien mit 2,8. In knapp der Hälfte der verglichenen Länder können sich die Menschen 2026 von fünf Prozent ihres Tageseinkommens weniger Pfannkuchen leisten als 2016.

    Einige europäische Länder wie etwa Luxemburg, Serbien, Türkei, Island und das Vereinigte Königreich waren wegen unvollständiger Daten nicht Teil der Analyse.

    Ökonom: "alarmistisches Bild"

    Christoph Schröder vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft hält den "Pfannkuchen-Index" nicht für seriös. Es sei schwierig, anhand von vier Nahrungsmitteln allgemeine Aussagen zur Kaufkraft zu treffen. Bei Mehl, Milch, Butter und Eiern seien die Preise stärker gestiegen als bei Lebensmitteln insgesamt. "Der Leser kann den Eindruck gewinnen, dass sich die Kaufkraft in Deutschland auf breiter Front verringert hat. Dies ist jedoch nicht richtig", sagte der Ökonom. Die Untersuchung zeichne "ein alarmistisches Bild", das der Realität nicht entspreche.

    Die Lebenshaltungskosten in Deutschland sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lagen die Verbraucherpreise im September dieses Jahres 26,6 Prozent höher als 2020. Lebensmittel verteuerten sich im selben Zeitraum im Schnitt um 37 Prozent.

    Studie sieht gefühlte Kaufkraftverluste

    Die Kaufkraftverluste der vergangenen Jahre sind durch Tarif- und Rentenerhöhungen sowie einen höheren Mindestlohn inzwischen ausgeglichen worden. Zu diesem Ergebnis kam eine im Juli veröffentlichte Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.

    Dennoch fühle sich eine Mehrheit der Menschen nach wie vor schlechter aufgestellt als vor fünf Jahren und unterschätze die Entwicklung der Kaufkraft, schrieben die Forscher. Die Folge seien Sorgen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Lebenshaltungskosten, Konsumzurückhaltung und Misstrauen gegenüber der Bundesregierung./cr/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
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