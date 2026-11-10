Unternehmen erwarten keinen Aufschwung im nächsten Jahr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Unternehmen in Deutschland rechnen nach einer Umfrage trotz zuletzt besserer Geschäfte nicht mit einem Aufschwung im nächsten Jahr. "Das Strohfeuer der Konjunktur erlischt im kommenden Jahr schon wieder", sagte der Konjunkturchef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Köln (IW), Michael Grömling, der "Rheinischen Post".

Das Institut hatte im Oktober gut 1.000 Unternehmen befragt - Ergebnis: "Die privaten Unternehmen der deutschen Wirtschaft verharrten in der längsten Phase negativer Erwartungen seit 2005 - und das bei Produktion, Beschäftigung und Investitionen", wie Grömling erklärte.