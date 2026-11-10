🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Dana White schlägt Trump-Angebot aus

    'Möchte nicht in die Politik'

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Trump bot Dana White den Sprecherposten im Weißen Haus
    • White lehnte ab und erklärte, keine Politik anzustreben
    • White ist Trumps Freund und unterstützte ihn im Wahlkampf
    'Möchte nicht in die Politik' - Dana White schlägt Trump-Angebot aus
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Rätselraten um einen möglichen neuen Pressesprecher des Weißen Hauses haben US-Präsident Donald Trump und der Kampfsport-Funktionär Dana White für klare Verhältnisse gesorgt. "Möchtest Du Pressesprecher der Vereinigten Staaten von Amerika werden?", fragte Trump am Ende einer Pressekonferenz mit White, der Chef der Kampfsportliga Ultimate Fighting Championship (UFC) ist. "Oder möchtest du weiter bei dieser lächerlichen UFC bleiben?"

    White lachte und bedankte sich für das Angebot: "Nein, nein. Ich möchte nicht in die Politik gehen." Bereits früher in der Pressekonferenz hatte er klargemacht: "Ich habe null politische Ambitionen."

    Trump: Er würde eine klasse Job machen

    Bei dem kurzfristig anberaumten gemeinsamen Auftritt war White tatsächlich hinter das Sprecherpult getreten und hatte einige Fragen der Journalisten beantwortet. Trump sagte, White liebe das Land und würde einen klasse Job machen. "Allerdings haben wir noch andere Dinge, um die wir uns kümmern müssen."

    Trump hatte am Wochenende verkündet, White gern zum neuen Sprecher des Weißen Hauses machen zu wollen - und damit einen Medienwirbel ausgelöst. Wenig später tat er es als Scherz ab. White sagte nun bei der Pressekonferenz, er sei in London bei einem Kampf gewesen, als Trump ihn angerufen und von der Sache erzählt habe. "Was dann in den vergangenen 24 Stunden passiert ist, war völlig irre."

    Trump schaut sich regelmäßig Kämpfe an

    White gilt als langjähriger Freund Trumps und unterstützte ihn auch im Wahlkampf. Trump ist selbst regelmäßig Gast bei den oft blutigen Kampfabenden der UFC. Zu seinem 80. Geburtstag traten Kämpfer vor dem Weißen Haus gegeneinander an. Das sorgte damals für viel Kritik.

    Trumps frühere Sprecherin Karoline Leavitt hatte ihren Posten im August aufgegeben. Die im Oktober von Trump eingesetzte Nachfolgerin Katie Zacharia räumte den Posten nach wenigen Tagen wieder./jcf/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    'Möchte nicht in die Politik' Dana White schlägt Trump-Angebot aus Nach dem Rätselraten um einen möglichen neuen Pressesprecher des Weißen Hauses haben US-Präsident Donald Trump und der Kampfsport-Funktionär Dana White für klare Verhältnisse gesorgt. "Möchtest Du Pressesprecher der Vereinigten Staaten von Amerika …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     