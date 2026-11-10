Termine am 10. November 2026
TAGESVORSCHAU
- Viele Firmen veröffentlichen Quartalszahlen
- Konjunkturdaten: Preise, Handel und Produktion
- Gipfel und Kapitalmarktausblick runden den Tag ab
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 10. November
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TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 USA: Adtran, Q3-Zahlen
06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Telefoncall) 07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Jenoptik, Q3-Zahlen (detailliert)
07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen
07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen (Conference Call 11.00 Uhr) 07:30 DEU: Uniper, 9Monatszahlenn (detailliert)
07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz, 10.30 Pressekonferenz) 07:30 DEU: Medios, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Infineon, Jahreszahlen (8.00 Pk)
08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen
08:00 JPN: Suzuki Motor, Q2-Zahlen
08:30 JPN: Softbank, Q2-Zahlen
09:00 DEU: KSB, Q3-Umsatz
12:00 NOR: DNB ASA, Capital Markets Day
22:00 CHE: Alcon, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day
GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day
ITA: Banca Generali, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 10/26
00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/26
00:50 JPN: Handelsbilanz 9/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
06:30 NOR: Verbrauchervertrauen Q4/26
07:00 FIN: Industrieproduktion 9/26
08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/26
08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/26
09:00 AUT: Industrieproduktion 9/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 9/26
11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/26
14:15 USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche)
14:30 USA: Verbraucherpreise 10/26
14:30 USA: Realeinkommen 10/26
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Pk Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba): Kapitalmarktausblick 2027 mit Helaba-Chefvolkswirtin Rosa Traud, Frankfurt/M.
DEU: Deutscher Eigenkapitaltag (DET) u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin
DEU: 16. Deutscher Maschinenbaugipfel, Berlin
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