🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGAZPROM AktievorwärtsNachrichten zu GAZPROM

    Trotz Klimakrise bleiben die Ölkonzerne auf Expansionskurs

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • 96 Prozent der Öl- und Gasfirmen planen Expansion
    • Staatskonzerne treiben große Förderpläne voran
    • BUND fordert Fahrplan für weltweiten Fossilausstieg
    Trotz Klimakrise bleiben die Ölkonzerne auf Expansionskurs
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ANTALYA (dpa-AFX) - Ungeachtet der verschärften Erderhitzung bleiben die allermeisten Öl- und Gasfirmen weltweit auf Expansionskurs. Das geht aus einer zur Weltklimakonferenz in der Türkei aktualisierten Datenbank der Umweltorganisation Urgewald hervor. Sie umfasst demnach rund 1.900 Unternehmen, die Öl und Gas fördern oder neue Infrastruktur dafür entwickeln.

    Urgewald-Experte Signe Moe berichtete, dass laut dieser "Global Oil & Gas Exit List" aktuell 96 Prozent der Öl- und Gasproduzenten ihre Geschäfte ausweiten wollen - was zusätzlich Treibhausgase freisetze, die Klimakrise verschärfe und auch den Menschen schade, die in den Fördergebieten leben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BP!
    Long
    5,24€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 14,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    5,91€
    Basispreis
    0,45
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Beispiel für diese "fossile Ignoranz" ist laut der Umweltorganisation der staatliche Konzern der türkischen Gastgeber der Weltklimakonferenz, Türkiye Petrolleri AO (TPAO). Der Konzern wolle in den kommenden Jahren fast zwei Milliarden Barrel Öläquivalent in die Produktion bringen und habe in den vergangenen fünf Jahren außerdem seine Ausgaben für die Suche nach neuen Öl- und Gasvorkommen verdoppelt. Öläquivalent ist eine Einheit zur Umrechnung; sie beschreibt die Energiemenge, die bei der Verbrennung von einem Barrel Rohöl (etwa 159 Liter) freigesetzt wird.

    Moe sagte zu den Plänen: "Dass die Türkei die Erschließung von Öl und Gas so massiv ausweitet, spricht Bände über die Glaubwürdigkeit des diesjährigen Ausrichters der Weltklimakonferenz." Tatsächlich haben die rund 200 Staaten, die sich jährlich zur UN-Klimakonferenz treffen, offiziell eine andere Marschrichtung beschlossen: In Dubai war vor drei Jahren verabredet worden, sich schrittweise von den klimaschädlichen Energieträgern Kohle, Öl und Gas abzuwenden.

    Laut der Datenbank haben Öl- und Gaskonzerne, die ganz oder teilweise in Staatsbesitz sind, die weitreichendsten Expansionspläne in den kommenden ein bis sieben Jahren. So plant demnach etwa QatarEnergy 27,5 Milliarden Barrel Öläquivalent in Produktion zu bringen. Es folgen auf den Plätzen: Saudi Aramco (16,8 bboe), der russische Gazprom-Konzern und Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

    Schon 2021 hatte die internationale Energie-Agentur vorgerechnet, dass es ab dem Jahr de facto keine Investitionen mehr in neue Öl-, Gas- und Kohleprojekte mehr geben dürfe, wenn bis 2050 das Ziel der Klimaneutralität erreicht werden solle.

    Die Umweltorganisation BUND verlangte von der Klimakonferenz einen verbindlichen und konkreten Fahrplan für den weltweiten Ausstieg aus klimaschädlichen Energieträgern wie Gas, Öl und Kohle. Auch Deutschland müsse etwa seine Gaspolitik deutlich korrigieren: Denn nach aktuellen Regierungsplänen würden auch im Jahr 2045 mit rund 70 Millionen Tonnen noch immer rund die Hälfte der heutigen Emissionen aus der Gasverbrennung in die Atmosphäre gelangen. Dieser geplante Gas-Boom sei "eine Kampfansage an den Klimaschutz"./yyzz/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 6,644 auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,78GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -15,80 %/+2,40 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu GAZPROM - 903276 - US3682872078

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über GAZPROM. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Trotz Klimakrise bleiben die Ölkonzerne auf Expansionskurs Ungeachtet der verschärften Erderhitzung bleiben die allermeisten Öl- und Gasfirmen weltweit auf Expansionskurs. Das geht aus einer zur Weltklimakonferenz in der Türkei aktualisierten Datenbank der Umweltorganisation Urgewald hervor. Sie umfasst …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     