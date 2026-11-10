Trotz Klimakrise bleiben die Ölkonzerne auf Expansionskurs
- 96 Prozent der Öl- und Gasfirmen planen Expansion
- Staatskonzerne treiben große Förderpläne voran
- BUND fordert Fahrplan für weltweiten Fossilausstieg
ANTALYA (dpa-AFX) - Ungeachtet der verschärften Erderhitzung bleiben die allermeisten Öl- und Gasfirmen weltweit auf Expansionskurs. Das geht aus einer zur Weltklimakonferenz in der Türkei aktualisierten Datenbank der Umweltorganisation Urgewald hervor. Sie umfasst demnach rund 1.900 Unternehmen, die Öl und Gas fördern oder neue Infrastruktur dafür entwickeln.
Urgewald-Experte Signe Moe berichtete, dass laut dieser "Global Oil & Gas Exit List" aktuell 96 Prozent der Öl- und Gasproduzenten ihre Geschäfte ausweiten wollen - was zusätzlich Treibhausgase freisetze, die Klimakrise verschärfe und auch den Menschen schade, die in den Fördergebieten leben.
Beispiel für diese "fossile Ignoranz" ist laut der Umweltorganisation der staatliche Konzern der türkischen Gastgeber der Weltklimakonferenz, Türkiye Petrolleri AO (TPAO). Der Konzern wolle in den kommenden Jahren fast zwei Milliarden Barrel Öläquivalent in die Produktion bringen und habe in den vergangenen fünf Jahren außerdem seine Ausgaben für die Suche nach neuen Öl- und Gasvorkommen verdoppelt. Öläquivalent ist eine Einheit zur Umrechnung; sie beschreibt die Energiemenge, die bei der Verbrennung von einem Barrel Rohöl (etwa 159 Liter) freigesetzt wird.
Moe sagte zu den Plänen: "Dass die Türkei die Erschließung von Öl und Gas so massiv ausweitet, spricht Bände über die Glaubwürdigkeit des diesjährigen Ausrichters der Weltklimakonferenz." Tatsächlich haben die rund 200 Staaten, die sich jährlich zur UN-Klimakonferenz treffen, offiziell eine andere Marschrichtung beschlossen: In Dubai war vor drei Jahren verabredet worden, sich schrittweise von den klimaschädlichen Energieträgern Kohle, Öl und Gas abzuwenden.
Laut der Datenbank haben Öl- und Gaskonzerne, die ganz oder teilweise in Staatsbesitz sind, die weitreichendsten Expansionspläne in den kommenden ein bis sieben Jahren. So plant demnach etwa QatarEnergy 27,5 Milliarden Barrel Öläquivalent in Produktion zu bringen. Es folgen auf den Plätzen: Saudi Aramco (16,8 bboe), der russische Gazprom-Konzern und Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Schon 2021 hatte die internationale Energie-Agentur vorgerechnet, dass es ab dem Jahr de facto keine Investitionen mehr in neue Öl-, Gas- und Kohleprojekte mehr geben dürfe, wenn bis 2050 das Ziel der Klimaneutralität erreicht werden solle.
Die Umweltorganisation BUND verlangte von der Klimakonferenz einen verbindlichen und konkreten Fahrplan für den weltweiten Ausstieg aus klimaschädlichen Energieträgern wie Gas, Öl und Kohle. Auch Deutschland müsse etwa seine Gaspolitik deutlich korrigieren: Denn nach aktuellen Regierungsplänen würden auch im Jahr 2045 mit rund 70 Millionen Tonnen noch immer rund die Hälfte der heutigen Emissionen aus der Gasverbrennung in die Atmosphäre gelangen. Dieser geplante Gas-Boom sei "eine Kampfansage an den Klimaschutz"./yyzz/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 6,644 auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,78GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -15,80 %/+2,40 % bedeutet.
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Ja, ohne dass ich irgendetwas unternommen oder zugestimmt habe.....
... man hat nur die Option es wertlos ausbuchen zu lassen 🤔🧐 ... nö, da bin ich wie Kostolany und seinen Zarenanleihen, ... die irgendwann komischerweise inklusive Zins und Zinseszins bedient wurden obwohl der gute Mann natürlich über 90 werden musste 🤕🤒... naja, das schaffen wir doch hier alle auch oder? 😂 .... jedenfalls habe ich die aktuellen Kurse der Moskauer Börse von Norilsk Nickel (Nornickel ) und Mobile Telesystems (MBT) frisch auf dem Tisch !! kurze Umrechnung vom Faktor der ADRs oder GDRs und RUB vs. USD oder halt Euro ... da wird man echt sauer wenn man bedenkt wie viele Dividenden einem genommen wurden ... und zwar seit dem 1. März 2022 aus "Anlegerschutzgründen" ... also wenn Trump es schafft , dass die Amis ihre Kohle bekommen, dann bin ich mir hierzulande nicht mal sicher ob ich meine Anteile irgendwie loswerden kann 🤒 ... DANKE Uschi, für das 155.te Sanktionspaket (ob sie da selber noch dran glaubt? ... oder hört sie sich gerne in Englisch , was noch nicht mal astrein fließend ist und Französisch!?!) ... es ist wirklich hanebüchen was die EU hier mit ihren eigenen Bürgern abzieht , das ist doch ein Fehlschuss... welchen Sinn macht es denn eigene Bürger zu bestrafen ihnen Geld zu entziehen um zu sagen , wir haben Russland Finanzmittel entzogen ... NEIN, ihr habt sie reicher gemacht ... indem uns Putin irgendwann als unfreundlich bezeichnet hat und natürlich auch weiterhin tut 🤯 und uns tatsächlich "enteignen" will, weil er weiß, dass es die EU ja schon selbst gemacht hat ... da hilft dann wirklich nur noch so ein Volltrottel wie Trump ... aber so dumm wie die Medien ihn darstellen ist der ja gar nicht (zumindest nicht mit der Hereschar am Gefolgsleuten , inklusive Schwiegersohn, ... der ist Geschäftsmann und wir waren / sind Investoren! tja das mit den Bankgebühren ist natürlich wirklich total ärgerlich ... man zahlt, weiß gar nicht was rauskommt hat Papierkram ohne Ende und im Zweifelsfall verfällt alles wertlos .... und das sogar noch sinnlos🙈 ... ich hätte mich doch auch mit Verlust dessen schon entledigt ... aber mein ex-AG hat diese Papiere in seinem Betriebs-Altersvermögen ... danke schön! 🤕 .... das kann man wirklich nur mit viel Sport, Arbeit oder Alkohol inkl. Drogen ertragen ... okay Alkohol und Drogen sind nicht so toll ... aber sich tot ärgern bringt es auch nicht! Also MBT und Norilsk hätten mir und meiner BAV mittlerweile 23 TEUR brutto Dividende geschuldet ... und ohne Uschi etc. wären die auch gezahlt worden inklusive Steuern für den deutschen Fiskus!!! Mal vom aktuellen Gegenwert ganz zu schweigen, was die mir eigentlich noch schuldig sind, denn im Depot sehe ich ja noch immer die Anschaffungskosten und den derzeitigen Wert ( laut KI und leider nicht nur laut KI sondern de facto nicht handelbar) sehe ich übers Internet ... da wird die Galle ganz ganz grün🤒 ... also, abhaken, und hoffen dass das Gas noch bis in den März reicht 🥶 ... wir hatten hier in den letzten Tagen schon dreimal den Fehlercode "004 " ... der bedeutet es liegt ein Gasfluss Unterbruch vor 🧐 ... aber laut Netzagentur sind wir alle im grünen Bereich 😂😂😂 ... naja, zur Not habe ich noch den Gemeindewald vor der Tür, ... und bei Notlage, ist Holzdiebstahl kein Vergehen, sondern Notwehr (das ist natürlich keine richtig korrekte Aussage, sondern nur meine persönliche Meinung und die Meinung meiner Nachbarn!) Also, alles Gute und bleibt gesund und verlieren Sie nicht die Hoffnung wie Zamperoni immer sagt (O- text ist natürlich: " Bleiben Sie zuversichtlich" ) ... um das mal alles ganz präzise und sauber darzustellen. Hier sind keine Kriegstreiber , geschweige denn Befürworter unterwegs , hier sind keine Meuchelmörder unterwegs, hier sind keine Nazis unterwegs, hier sind nur Aktionäre unterwegs, die von den eigenen Institutionen im Moment de facto enteignet wurden und denen nur noch die Dose der Pandora bleibt und zwar das, was ganz unten ist, die Hoffnung 🤞 ... also, nicht ärgern einfach cool bleiben 😉🍀 und gesund!!! good luck in die Runde hier 💰👍