Weltweite CO2-Emissionen steigen - trotz Rückgang beim Öl

Das internationale "Global Carbon Project" mit mehr als 140 Forschenden - unter anderem vom Alfred-Wegener-Institut und der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität - gibt jährlich einen Überblick darüber, wie viel CO2 sich in der Atmosphäre befindet und neu hineingelangt.

BREMERHAVEN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die weltweiten klimaschädlichen CO2-Emissionen steigen noch immer. Im Jahr 2026 werden die gesamten CO2-Emissionen voraussichtlich 43,3 Milliarden Tonnen betragen und damit über den 42,8 Milliarden Tonnen aus dem vergangenen Jahr liegen, wie das "Global Carbon Project" berechnet hat. Um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, müssten die Emissionen längst deutlich sinken.

Ausstoß aus Kohle, Öl und Gas geht zurück



Immerhin die Emissionen, die durch fossile Brennstoffe - also Kohle, Öl und Gas - entstehen, sind laut dem im Fachjournal "Earth System Science Data" Bericht in diesem Jahr rückläufig, nämlich um 0,4 Prozent auf 38,2 Milliarden Tonnen. Entscheidend dafür war wohl vor allem ein Einbruch beim Ölverbrauch von minus 1,9 Prozent - den Forschern zufolge mutmaßlich eine Reaktion auf den Iran-Krieg und seine drastischen Folgen.

"Ein Rückgang der CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen ist ermutigend, doch eine Reduzierung, die teilweise auf geopolitische Schocks zurückzuführen ist, stellt keine nachhaltige Klimalösung dar", betont Studienleiter Pierre Friedlingstein vom Global Systems Institute in Exeter.

"Zwar gleichen erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge den Anstieg des Energiebedarfs zunehmend aus, doch ist eine weitere Beschleunigung erforderlich, wenn die globalen Emissionen ihren Höchststand überschreiten und dann nachhaltig zurückgehen sollen", so Friedlingstein weiter.

Brände und geschädigte Wälder verschärfen das Problem



Dass die Emissionen insgesamt weiter steigen, obwohl die fossilen zurückgingen, liegt an der Landnutzung: "Vor allem Brände in trockengelegten Torflandschaften und aus der Degradierung von Wäldern in Äquatorialasien verursachten mehr Emissionen. Hier zeigen sich erste Anzeichen des beginnenden El Niños", erklärt Clemens Schwingshackl von der LMU München. Die vollen Auswirkungen des diesmal enorm stark ausfallenden Klimaphänomens würden sich erst im kommenden Jahr zeigen, betonen die Autoren.

Um die globale Erwärmung langfristig auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen, dürfte die Welt noch maximal 150 Milliarden Tonnen CO2 ausstoßen - dieses Budget wäre dem Bericht zufolge beim aktuellen Niveau in weniger als vier Jahren verbraucht.

Der Atmosphäre muss also auch aktiv CO2 entzogen werden. Dies geht zum einen über Maßnahmen wie Aufforstung und zum anderen durch neuartige Technologien zur CO2-Abscheidung und -Speicherung, etwa mit Pflanzenkohle. Diese spielen bislang jedoch nur eine enorm kleine Rolle: "Neuartige CO2-Entnahmeverfahren glichen in einem ganzen Jahr gerade einmal die weltweiten fossilen CO2-Emissionen von 30 Minuten aus", sagt die Geografin und Mitautorin Julia Pongratz von der LMU München. Das Verringern der Emissionen müsse daher oberste Priorität bleiben. Gleichzeitig sei ein Ausbau der Technologien nötig.

Wie stark eigentlich der Rückgang sein müsste



Dem kürzlichen veröffentlichten "Emission Gap Report" der Vereinten Nationen zufolge müssten die weltweiten Treibhausgasemissionen deutlich sinken, um zum Ende des Jahrhunderts wieder bei 1,5 Grad oder darunter zu landen - nämlich um 18 Prozent bis 2030, um 45 Prozent bis 2035 und um 69 Prozent bis zum Jahr 2040, alles verglichen mit dem Niveau von 2025.

Solch eine steile Abwärtskurve ist nicht absehbar: Selbst wenn die Länder all ihre geplanten Klimaschutzmaßnahmen umsetzen, würden die Emissionen laut UN-Berechnung bis 2030 nur um bis zu 8 Prozent sinken - und bis 2035 um bis zu 15 Prozent./swe/DP/zb





