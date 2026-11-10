Ölcrash! Dow schießt 1.104 Punkte hoch – jetzt zählt die US-Inflation

In Asien setzte sich die Erholung am Dienstag fort. Der südkoreanische Kospi stieg um 4,39 Prozent, der japanische Nikkei um 2,87 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong legte um 0,45 Prozent zu, der CSI 300 in China um 0,06 Prozent. Der australische S&P/ASX 200 gewann 1,10 Prozent.

Nach einer turbulenten Woche hat sich die Wall Street kräftig erholt. Der Dow Jones schloss den Montagshandel mit einem Plus von 2,15 Prozent beziehungsweise 1.104 Punkten ab. Der S&P 500 gewann rund 2,4 Prozent und der Nasdaq Composite 2,7 Prozent dazu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch die US-Futures liegen am Dienstagmorgen überwiegend im Plus. So steigt der Dow-Terminkontrakt um 252 Punkte beziehungsweise 0,48 Prozent. S&P-500-Futures gewinnen 0,24 Prozent, während Futures auf den Nasdaq 100 leicht nach unten tendieren (Stand: 07:54 Uhr MEZ).

Friedenshoffnungen drücken Öl auf tiefsten Stand seit August

Die Ölpreise setzen ihren Rückgang am Dienstagmorgen fort. Brent wird laut Thomas Altmann von QC Partners mit einem Preis von etwas über 90 US-Dollar je Barrel gehandelt. Bereits am Montag war der Januar-Kontrakt um 5,9 Prozent auf 92,57 US-Dollar gefallen. US-Öl der Sorte WTI mit Lieferung im Dezember verlor 4,4 Prozent und kostete 86,85 US-Dollar.

Für weiteren Druck sorgten neue Signale aus Washington: US-Präsident Donald Trump bezeichnete die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef als"effektiv vorüber". Neue Angriffe seien derzeit nicht geplant, die Seeblockade bleibe jedoch bestehen. Trump hofft auf ein baldiges Friedensabkommen.

"Dieser Rückgang des Ölpreises senkt die Energiekosten für die Unternehmen und kommt an den Börsen entsprechend gut an", schreibt Altmann. Der Stratege sieht den Iran-Konflikt an den Märkten zunehmend eingepreist.

Eine Einigung ist allerdings nicht gesichert. Teheran warf Washington vor, Falschmeldungen über angebliche Verhandlungen zu verbreiten. Zudem wurde am Montag Saudi-Arabiens Ost-West-Pipeline angegriffen. Der dabei entstandene Brand wurde gelöscht. Am Dienstag steht außerdem der monatliche Marktbericht der US-Energiebehörde EIA an.

Am Dienstagmorgen notieren Ölfutures weiterhin deutlich im Minus. Brent-Futures zur Lieferung im Januar 2027 stehen 1,66 Prozent im Minus bei 91,05 US-Dollar. WTI-Futures sogar 1,70 Prozent im Minus bei 85,37 US-Dollar (Stand: 07:41 MEZ).

DAX nimmt Rekordhoch ins Visier.

Der DAX steuert am Dienstag auf einen weiteren freundlichen Handelsstart zu. IG Markets taxiert den Leitindex vor Xetra-Beginn 0,9 Prozent höher bei 26.509 Punkten. Damit rückt das Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag bei 26.692 Punkten wieder näher. Bereits am Montag hatte der DAX um 1,7 Prozent auf 26.267 Punkte zugelegt und die Marke von 26.000 Punkten zurückerobert.

Rückenwind liefern die gesunkenen Ölpreise und die Hoffnung auf Fortschritte im Iran-Konflikt. Salah-Eddine Bouhmidi, Marktstratege bei IG, sieht in der Aussicht auf eine diplomatische Annäherung einen Hoffnungsschimmer für Anleger. Die Entspannung könnte jedoch rasch kippen. Nick Twidale von ATFX Global warnt, dass Hinweise auf ein Scheitern der Gespräche den Risikoaufschlag am Ölmarkt schnell zurückbringen könnten.

Die Sorgen um den KI-Sektor sind ebenfalls nicht verschwunden. "Auch wenn wir eine Stabilisierung der Kurse beobachten, ist eine wachsende KI-Müdigkeit unter Anlegern festzustellen", sagt Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Anleger verlangten zunehmend greifbare Ergebnisse und seien nicht mehr bereit, für große Versprechen jeden Preis zu zahlen.

Nvidia verpasst die Erholung – FBI ermittelt

Nvidia schloss am Montag mit einem Minus von mehr als vier Prozent, nach Börsenschluss stieg die Aktie jedoch um rund ein Prozent auf 180,50 US-Dollar. Nach Berichten über eine ausländische Geheimdienstoperation gegen Konzernchef Jensen Huang hat der Verwaltungsrat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Bislang sieht das Gremium jedoch keinen Anlass, davon auszugehen, dass die nationale Sicherheit oder Nvidia-Geheimnisse kompromittiert wurden.

Unterdessen erklärte US-Präsident Trump, dass das FBI in der Spionageaffäre um den Nvidia-Chef ermittelt. Ob sich die Ermittlungen direkt gegen Huang richten, ließ er offen.

US-Inflation im Fokus

Um 14:30 Uhr deutscher Zeit werden die US-Verbraucherpreise für Oktober erwartet. Von Dow Jones befragte Ökonomen prognostizieren einen Anstieg um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Für die Kernrate ohne Lebensmittel und Energie rechnen sie mit 0,2 Prozent. Im September lagen die Monatsraten noch bei 0,6 beziehungsweise 0,3 Prozent.

Eine Besonderheit ist, dass für Gesamt- und Kerninflation diesmal keine Jahresraten veröffentlicht werden. Aufgrund des Regierungsstillstands im Jahr 2025 fehlen die Vergleichsdaten für Oktober des Vorjahres.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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