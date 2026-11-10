Q3 2026 Results: Key Highlights Through September 30
PSP delivered strong earnings growth and higher margins in Q1–Q3 2026, secured a Moody’s rating upgrade and reaffirmed its full-year outlook.
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- EBITDA excluding property investment gains/losses rose 14.7% to CHF 260.6 million in Q1–Q3 2026, with the margin increasing to 86.3%.
- Net income increased 13.5% to CHF 294.6 million; excluding property investment gains/losses, it rose 22.0% to CHF 202.7 million.
- Rental income was CHF 259.3 million, down 0.8% year on year. The vacancy rate was 3.7%, and WAULT increased to 5.2 years.
- The portfolio was valued at CHF 10.2 billion and comprised 147 investment properties and 12 development properties; revaluations added CHF 118.4 million.
- NAV per share reached CHF 125.65. Shareholders’ equity was CHF 5.763 billion, with an equity ratio of 55.9%; Moody’s upgraded the issuer rating to A2.
- PSP confirmed 2026 guidance of CHF 335 million in EBITDA excluding property investment gains/losses and expects a year-end vacancy rate of 3.5%.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at PSP Swiss Property is on 10.11.2026.
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