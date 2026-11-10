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    Quartalsergebnis zum 30. September 2026: Das steckt dahinter

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    PSP legt kräftig zu: Höhere Gewinne und eine verbesserte EBITDA-Marge prägen die ersten neun Monate 2026. Der Immobilienkonzern bestätigt seine Jahresprognose.

    Quartalsergebnis zum 30. September 2026: Das steckt dahinter
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Der EBITDA ohne Liegenschaftserfolge stieg in den ersten drei Quartalen 2026 um 14,7 % auf CHF 260,6 Mio.; die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 86,3 %.
    • Der Reingewinn nahm gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13,5 % auf CHF 294,6 Mio. zu. Der Gewinn ohne Liegenschaftserfolge stieg um 22,0 % auf CHF 202,7 Mio.
    • Das Immobilienportfolio hatte per 30. September 2026 einen Bilanzwert von CHF 10,2 Mrd. und umfasste 147 Anlageliegenschaften sowie 12 Entwicklungsliegenschaften.
    • Die Leerstandsquote lag bei 3,7 %; für Ende 2026 erwartet PSP weiterhin 3,5 %. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge betrug 5,2 Jahre.
    • Neubewertungen führten zu einer positiven Marktwertanpassung von CHF 118,4 Mio. Der NAV pro Aktie erhöhte sich seit Ende 2025 auf CHF 125,65.
    • Die Jahresprognose wird bestätigt: Für 2026 erwartet PSP einen EBITDA ohne Liegenschaftserfolge von CHF 335 Mio.; die Eigenkapitalquote lag per Ende September bei 55,9 %.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PSP Swiss Property ist am 10.11.2026.


    PSP Swiss Property

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    ISIN:CH0018294154WKN:A0CA16
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