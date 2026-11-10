Quartalsergebnis zum 30. September 2026: Das steckt dahinter 1 0 Kommentare

PSP legt kräftig zu: Höhere Gewinne und eine verbesserte EBITDA-Marge prägen die ersten neun Monate 2026. Der Immobilienkonzern bestätigt seine Jahresprognose.

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