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    FBI ermittelt zu Affäre von Nvidia-Chef Huang

    ROUNDUP

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • FBI prüft Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang
    • Huang sagt, er habe nichts von der Spionin gewusst
    • Nvidia-Rat untersucht Affäre und hält an Huang fest
    ROUNDUP - FBI ermittelt zu Affäre von Nvidia-Chef Huang
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Das FBI ermittelt nach Worten von US-Präsident Donald Trump im Fall der Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin. Die US-Bundespolizei prüfe den Fall, sagte Trump auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Welche Rolle genau das FBI dabei spielt, ließ der Präsident offen.

    Huang selbst beteure, keine Ahnung gehabt zu haben, dass die Frau eine Spionin sein könnte, sagte Trump. Er habe den Nvidia-Chef in einem Gespräch am Montag danach gefragt. "Er sagte, dass er keine Ahnung gehabt habe, dass sie eine Spionin war, und ich glaube ihm das wirklich."

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    Trump hatte bereits am Vortag nach dem Eingeständnis der Affäre durch Huang dem Nvidia-Chef den Rücken gestärkt. Huang sei "ein feiner Mensch", der sich um die USA verdient gemacht habe, sagte Trump. "Ich denke, er hat vermutlich eine Entschuldigung dafür." In den vergangenen Jahren hatte Huang ein enges Verhältnis zu Trump aufgebaut.

    Bei Nvidia läufts nichts ohne Huang

    Huangs Affäre und wirft ein Schlaglicht darauf, dass Nvidia für ein Unternehmen dieser Größe eine außerordentlich stark auf den Chef zugeschnittene Struktur hat. Jede wichtige Entscheidung läuft über den 63-jährigen Huang. Rund 60 Nvidia-Manager berichteten direkt an ihn, schrieb der Finanzdienst Bloomberg. Huang beantworte ihre kurzen E-Mails mit "fünf zentralen Punkten" zu allen möglichen Zeiten.

    Nach Huangs Eingeständnis der Affäre unterstützte ein anderer Tech-Milliardär - Elon Musk - auf seiner Online-Plattform X die Ansicht, dass der Nvidia-Chef für das Unternehmen unersetzlich sei. Musk ist mit dem KI-Bereich seiner Weltraumfirma SpaceX ein großer Nvidia-Kunde. Nvidia-Chips wurden zu einer unverzichtbaren Technik für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz.

    Atemberaubender Aufstieg

    Die bisherige Geschichte und der jüngste Aufstieg von Nvidia sind untrennbar mit Huang verbunden. Er war nicht nur ein Mitgründer, sondern auch gleich der erste Chef der Chipfirma. In den vergangenen 33 Jahren wuchs Nvidia mit ihm an der Spitze - und um ihn herum. Und es war ein atemberaubendes Wachstum: Im laufenden Geschäftsjahr dürfte der Umsatz als Folge des KI-Booms die Marke von 400 Milliarden Dollar knacken. Vor vier Jahren waren es noch 27 Milliarden Dollar.

    Die Management-Struktur blieb dabei schlank. Es gibt zwar Top-Manager, die einzelne Bereiche verantworten. Aber sie sind eng auf ihre Themen spezialisiert, während nur Huang das große Ganze überblickt. Zu einer Nachfolgeregelung ist nichts bekannt. Anders als bei anderen Tech-Konzernen wurde kein Nvidia-Manager je als möglicher Kronprinz gehandelt. Huang sagte in einem jüngsten Bloomberg-Interview vor Eingeständnis der Affäre, er hoffe auf einen Nachfolger aus den eigenen Reihen - würde den Job aber gern noch 20 Jahre selbst machen.

    Nvidia-Untersuchung

    Die Schlüsselrolle Huangs für das Unternehmen dürfte das eher vorsichtige Vorgehen des Nvidia-Verwaltungsrates erklären. Schließlich deuten Dementis der Firma, die nach ersten Medienberichten noch von gewöhnlichen Kundenkontakten sprach, darauf hin, dass Huang auch seinen Konzern hinters Licht geführt haben könnte. Für viele Chefs wäre hier Endstation. Vom Nvidia-Aufsichtsgremium hieß es aber bei der Einleitung einer Untersuchung der Affäre, man habe weiterhin Vertrauen zu Huang und dessen Führungsteam.

    In den vergangenen Tagen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Huang ein enges Verhältnis zu einer Frau gehabt habe, die nach Vermutungen von US-Sicherheitskreisen vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sei. Huang bestätigte am Sonntag in einer E-Mail an die Nvidia-Beschäftigten, dass er eine Affäre gehabt habe./ngu/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,27 % und einem Kurs von 178,7 auf Nasdaq (10. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -14,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,84 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +67,91 %/+123,88 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursschwäche der NVIDIA-Aktie und mögliche weitere Rückgänge im KI-Sektor. Die Bewertung ist umstritten: Überbewertungswarnungen stehen Verweisen auf steigende Gewinne und sinkende KGVs gegenüber. Einige erwarten Kursgewinne mit den nächsten Geschäftszahlen. Eine Bodenbildung bleibt aus Sicht der Diskutierenden offen; bei 220–230 US-Dollar werden erneute Put-Positionen erwogen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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