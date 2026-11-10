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    Huawei im Gartner Magic Quadrant 2026 für Infrastrukturplattform-Nutzungsdienste als führendes Unternehmen eingestuft

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    Zusammenfassung:

    • Huawei wurde im Leaders Quadrant des 2026 Gartner Magic Quadrant for Infrastructure Platform Consumption Services (Gartner Magic Quadrant 2026 für Infrastrukturplattform-Nutzungsdienste) positioniert. Huawei ist das einzige chinesische Unternehmen unter den weltweit nur drei Anbietern, die als Leader (führendes Unternehmen) eingestuft wurden.
    • Diese Anerkennung durch die weltweit anerkannte Autorität bestätigt die innovative Architektur von Huawei, die Funktionen für Speicher, Rechenleistung, Netzwerke, Virtualisierung, Daten/KI sowie intelligentes Management nahtlos integriert, um die digitale und intelligente Transformation von Unternehmen zu beschleunigen.

    SHENZHEN, China, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Das auf Wirtschafts- und Technologieanalysen spezialisierte Unternehmen Gartner hat den 2026 Magic Quadrant for Infrastructure Platform Consumption Services veröffentlicht. Huawei wurde im Leaders Quadrant platziert und ist damit der einzige nicht-nordamerikanische Anbieter, dem dies gelungen ist.

    Huawei Recognized as a Leader in the 2026 Gartner Magic Quadrant for Infrastructure Platform Consumption Services

    Der Bericht bewertet die Anbieter umfassend anhand ihrer IT-Infrastrukturplattform-Fähigkeiten, ihrer serviceorientierten Bereitstellung und ihres Betriebsmanagements. Die auf 18 Jahren technischer Expertise basierende DCS-Rechenzentrumslösung von Huawei integriert Speicher, Rechenleistung, Netzwerk, Virtualisierung, Daten und KI sowie intelligente Managementfunktionen, um die digitale und intelligente Transformation von Unternehmen zu beschleunigen. Diese führende IT-Lösung nutzt die eSphere-Virtualisierung, um Speicher-, Rechen- und Netzwerkressourcen effizient zu bündeln und bedarfsgerecht zuzuweisen. Darüber hinaus helfen die ModelEngine-Modellplattform und die Nexent-Agentenplattform Kunden dabei, die Bereitstellung von Modellen und Agentenanwendungen zu beschleunigen. OceanStor-Datenspeicher bietet hohe Leistung, Zuverlässigkeit sowie Skalierbarkeit und unterstützt nativ mehrere Protokolle für die Block-, Datei- und Objektspeicherung. Darüber hinaus unterstützt die Lösung einen umfassenden Schutz der Daten durch eine Aktiv-Aktiv-Konfiguration innerhalb derselben Stadt, eine Notfallwiederherstellung an einem entfernten Standort sowie einen mehrschichtigen Schutz vor Ransomware. Die einheitliche iMaster DME-Managementplattform von Huawei bietet serviceorientierten Speicher, Rechenleistung und andere Ressourcen und ermöglicht so ein neues AgenticOps-Erlebnis für Kunden.

    Huawei DCS wurde bereits von mehr als 15 000 Kunden aus über 170 Ländern und Regionen ausgewählt und kommt in wichtigen Bereichen wie der öffentlichen Verwaltung, dem Finanzwesen, dem Gesundheitswesen, der Fertigung sowie bei Telekommunikationsnetzbetreibern zum Einsatz. Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei DCS weiterhin die Bedürfnisse seiner Kunden in den Vordergrund stellen und eng mit seinen Ökosystempartnern zusammenarbeiten, um Unternehmen beim Aufbau einer effizienten sowie zuverlässigen IT-Infrastruktur zu unterstützen, das Serviceerlebnis zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern und gemeinsam Erfolge im intelligenten Zeitalter zu erzielen.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Huawei im Gartner Magic Quadrant 2026 für Infrastrukturplattform-Nutzungsdienste als führendes Unternehmen eingestuft Zusammenfassung:Huawei wurde im Leaders Quadrant des 2026 Gartner Magic Quadrant for Infrastructure Platform Consumption Services (Gartner Magic Quadrant 2026 für Infrastrukturplattform-Nutzungsdienste) positioniert. Huawei ist das einzige …
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