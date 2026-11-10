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    Dividendenabschlag voraus: Diese Unternehmen sind betroffen

    Ex-Dividende heute

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    Der Dividendenkalender liefert für den heutigen Handelstag neue Ex-Dividenden-Termine. Wir zeigen bis zu 20 Aktien, die heute im Fokus von Dividendenanlegern stehen.

    Ex-Dividende heute - Dividendenabschlag voraus: Diese Unternehmen sind betroffen
    Foto: yu_photo - stock.adobe.com

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 10.11.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Aktuelle Dividendentermine: Ex-Dividenden-Tag am 10.11.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    IBM
    		US +2,54 % quartalsweise 1,69USD
    Visa (A)
    		US +0,81 % quartalsweise 0,78USD
    Ford Motor
    		US +7,07 % quartalsweise 0,15USD
    Hercules Technology Growth Capital
    		US +10,60 % quartalsweise 0,47USD
    Target
    		US +4,45 % quartalsweise 1,16USD
    Eaton
    		IE +1,27 % quartalsweise 1,10USD
    MSC Industrial Direct Inc (A)
    		US +3,68 % quartalsweise 0,89USD
    Rollins
    		US +1,20 % quartalsweise 0,20USD
    Nomad Foods
    		VG +4,30 % quartalsweise 0,17USD
    United Rentals
    		US +0,90 % quartalsweise 1,97USD
    American Electric Power
    		US +3,41 % quartalsweise 0,97USD
    FTAI Avitaion
    		KY +0,98 % quartalsweise 0,50USD
    WisdomTree
    		US +1,09 % quartalsweise 0,03USD
    TransUnion
    		US +0,53 % quartalsweise 0,14USD
    PPG Industries
    		US +2,60 % quartalsweise 0,74USD
    Blue Owl Capital Registered (A)
    		US +4,46 % quartalsweise 0,23USD
    Delek US Holdings (New)
    		US +5,07 % quartalsweise 0,30USD
    Essential Utilities
    		US +2,58 % quartalsweise 0,36USD
    Cheesecake Factory
    		US +2,05 % quartalsweise 0,30USD
    Sonoco Products
    		US +4,74 % quartalsweise 0,54USD

    Zum Dividendenkalender »

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Was bedeutet Ex-Dividende?

    Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

    Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

    Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

    Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.

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