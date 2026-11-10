FFO-Prognose steigt: Wachstum 2027, Verschuldung bleibt niedrig
Rückenwind aus dem Mietgeschäft: TAG erhöht die FFO-I-Prognose für 2026. Der ROBYG-Börsengang stärkt die Bilanz, schmälert aber den Ergebnisanteil aus Polen für 2027.
Foto: Julian Stratenschulte - dpa
- Der FFO I stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 12 % auf 152,7 Mio. Euro; die Netto-Ist-Miete erhöhte sich um rund 10 % auf 304,3 Mio. Euro.
- TAG hebt die FFO-I-Prognose für 2026 auf 195–200 Mio. Euro an. Die Prognosen für das polnische Verkaufsergebnis (92–98 Mio. Euro) und den FFO II (279–295 Mio. Euro) bleiben unverändert.
- Für 2027 erwartet TAG einen FFO I von 200–210 Mio. Euro, ein Verkaufsergebnis in Polen von 50–60 Mio. Euro und einen FFO II von 250–270 Mio. Euro. Der niedrigere Anteil an ROBYG nach dem IPO belastet dabei Verkaufsergebnis und FFO II.
- In Polen verkaufte TAG in den ersten neun Monaten 2.152 Wohnungen, mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Verkaufsergebnis lag bei 29,6 Mio. Euro; für das vierte Quartal wird ein deutlicher Anstieg erwartet.
- Der ROBYG-Börsengang stärkte die Bilanz: Der LTV sank zum 30. September auf 42,6 %, und der EPRA NTA je Aktie stieg gegenüber Ende 2025 um 8 % auf 21,79 Euro.
- TAG zahlte im August eine Wandelschuldverschreibung über 470 Mio. Euro aus vorhandener Liquidität zurück. Das Unternehmen erwartet für 2026 insgesamt eine weitgehend stabile Immobilienbewertung.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei TAG Immobilien ist am 10.11.2026.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.280,16PKT (+2,34 %).
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