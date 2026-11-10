VT Markets startet die Realityshow „Gold Cup 2026 Island Finale" mit hohen Einsätzen

SYDNEY, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Der weltweit tätige Multi-Asset-Broker VT Markets hebt die Unterhaltung rund ums Trading mit seiner ersten Reality-TV-Serie „ Gold Cup 2026 Island Finale" offiziell auf ein neues Niveau: Island Finale ! Vor der pulsierenden Kulisse von Phuket, Thailand, treten in dieser actionreichen dreiteiligen Serie Top-Trader aus aller Welt in einem Wettkampf ohne festes Drehbuch und mit hohen Einsätzen gegeneinander an, bei dem ausgefeilte Handelsstrategien sowie körperliche und mentale Ausdauer gefragt sind.

• Vier Trader aus aller Welt kämpfen in Phuket um ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar.

Vier Teilnehmer aus aller Welt messen sich in verschiedenen körperlichen Herausforderungen und führen über die Plattform von VT Markets Handelsgeschäfte in Echtzeit aus. Daneben treten sie in speziellen Trading-Challenges gegeneinander an, um ihr Können an den Finanzmärkten unter Beweis zu stellen. Wer im Trading-Wettbewerb die beste Leistung erzielt (gemessen am prozentualen Handelsgewinn am Ende des Wettbewerbs), sichert sich den Titel „Gold Cup Champion" und das gesamte Preisgeld von 100.000 US-Dollar.

Streamen Sie alle drei actionreichen Folgen exklusiv auf dem offiziellen YouTube-Kanal von VT Markets:

Folge 1 (Premiere): 9. November 2026

9. November 2026 Folge 2: 18. November 2026

18. November 2026 Folge 3 (Finale): 25. November 2026

Auch Zuschauer können beim interaktiven Gewinnspiel „Predict and Win" mitmachen und mitfiebern. Sagen Sie richtig voraus, wer „Gold Cup Champion" wird, und gewinnen Sie mit etwas Glück als einer von fünf Gewinnern ein Handelsguthaben in Höhe von 200 US-Dollar!

So nehmen Sie teil

Geben Sie Ihre Stimme ab: Besuchen Sie die offizielle Seite und geben Sie vor dem Staffelfinale am 25. November Ihren Tipp für den Sieger ab. Verfolgen Sie das Geschehen: Abonnieren Sie den YouTube-Kanal von VT Markets, und verpassen Sie ab dem 9. November keine Folge, wenn die vier Teilnehmer in Phuket gegeneinander antreten!

Über den Nervenkitzel und den Wettkampf mit hohen Einsätzen hinaus rückt Gold Cup 2026: Island Finale die entscheidenden Aspekte des Tradings auf höchstem Niveau in den Mittelpunkt: Entscheidungen in Echtzeit, emotionale Disziplin und Risikomanagement unter hohem Druck. VT Markets setzt bei der Unterhaltung rund ums Trading weiterhin neue Maßstäbe und lässt ein weltweites Publikum die Intensität der Finanzmärkte auf bisher ungekannte Weise erleben.

Informationen zu VT Markets

VT Markets ist ein regulierter Multi-Asset-Broker, der mittlerweile in über 160 Ländern präsent ist. Das Unternehmen wurde mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter „Beste Goldhandelsplattform", „Bestes Online-Trading" und „Schnellstwachsender Broker". Im Einklang mit seiner Mission, den Handel für alle zugänglich zu machen, bietet VT Markets einen umfassenden Zugang zu über 1000 Finanzinstrumenten. Kunden profitieren über die preisgekrönte mobile Anwendung von einem nahtlosen Handelserlebnis.

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