Ribo reicht in Europa einen Antrag auf Durchführung einer klinischen Studie für das neuartige, auf zwei Ziele abzielende siRNA-Präparat SR122 zur Behandlung von gemischter und schwerer Dyslipidämie ein und stärkt damit seine Präsenz im Bereich der Fettsto

SUZHOU, China und MÖLNDAL, Schweden, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Suzhou Ribo Life Science (06938.HK) und seine Tochtergesellschaft Ribocure Pharmaceuticals AB (zusammen als „Ribo" bezeichnet) gaben die Einreichung eines Antrags auf eine klinische Phase-I-Studie (CTA) in der EU für SR122 bekannt, ein duales GalNAc-konjugiertes siRNA-Therapeutikum, das zur Behandlung von Dyslipidämie, einschließlich schwerer Hypertriglyceridämie (sHTG) und gemischter Dyslipidämie, entwickelt wird.

Während Ribo die klinischen Phase-II-Studien zu RBD5044 – seinem zentralen Lipid-Produkt und der weltweit am zweitweitesten fortgeschrittenen ApoC3-gerichteten siRNA – in Europa und China vorantreibt, stellt dieser Antrag eine weitere Stärkung seiner Lipid-Pipeline-Strategie dar und ist ein entscheidender Schritt zur Festigung seiner führenden Position im Bereich der Fettstoffwechselstörungen.

SR122 zielt gleichzeitig auf ApoC3 und PCSK9 ab, zwei klinisch validierte Signalwege, die komplementäre Rollen im Fettstoffwechsel spielen. Durch die gezielte Beeinflussung sowohl von triglyceridreichen Lipoproteinen als auch von Low-Density-Lipoprotein-Cholesterin (LDL-C) hat SR122 das Potenzial, einen differenzierten Behandlungsansatz mit dauerhaften Verbesserungen bei mehreren Lipidparametern und kardiometabolischen Risikofaktoren zu bieten.

Dyslipidämie stellt nach wie vor eine große globale gesundheitliche Herausforderung dar und ist ein wesentlicher Auslöser für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der weltweit häufigsten Todesursache. Patienten mit gemischter Dyslipidämie sind trotz der derzeit verfügbaren lipidsenkenden Therapien oft weiterhin einem erheblichen verbleibenden kardiovaskulären Risiko ausgesetzt, während Personen mit schwerer Hypertriglyceridämie zudem ein erhöhtes Risiko für eine akute Pankreatitis aufweisen.

Die klinische Phase-1-Studie ist eine randomisierte, placebokontrollierte Untersuchung, die darauf ausgelegt ist, die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von subkutan verabreichtem SR122 bei gesunden Probanden zu bewerten. Die Studie wird die erste klinische Bewertung des dualen Wirkmechanismus von SR122 am Menschen liefern und wichtige Daten zur Unterstützung der weiteren Entwicklung liefern.

„Die gleichzeitige Hemmung von ApoC3 und PCSK9 bietet eine hervorragende Synergie bei der Reduzierung des enormen Lipidrisikos bei schwerer Hypertriglyceridämie und stellt durch die Hemmung komplementärer Mechanismen einen entscheidenden Fortschritt im Risikomanagement für Patienten dar. Die Ergebnisse der Phase-I-Studie werden als Leitfaden für die weitere klinische Entwicklung in der angestrebten Zielpopulation dienen", sagte Dr. Anders Gabrielsen, Chief Medical Officer von Ribo.

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